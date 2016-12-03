Alman hükümetinde MİT endişesi

Alman Birinci Televizyon Kanalı'nın (ARD) tagesschau.de adlı haber portalında yayınlanan haberde, MİT'in Almanya'daki faaliyetlerinin muhalefetin yanı sıra federal hükümeti de endişelendirdiği ifade ediliyor. Anayasayı Koruma Teşkilat'ına ait bir belgeye dayandırılan habere göre, teşkilat MİT'in Almanya'da yanlış bilgi yayarak kamuoyunu manipüle etmesinden endişe ediyor. Bu nedenle, MİT'in istihbarat faaliyetlerinin soruşturulması talep ediliyor.

Haberde, Türk Milli İstihbarat Teşkilatı tercümanlar vasıtasıyla Alman makamlarının bilgilerine ulaşmaya çalıştığı iddia ediliyor. Bu nedenle Alman iç istihbarat birimi Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın (Verfassungsschutz) bu konuyla ilgili özel bir birim oluşturduğu belirtiliyor.

Ayrıca Federal Meclis İçişleri Komisyonu'nun da gizli bir oturumda MİT'in faaliyetlerini ele aldığına dikkat çekiliyor.

"MİT ile işbirliği sona erdirilsin"

Alman istihbarat birimleri bir yandan radikal İslamcı tehditler nedeniyle MİT ile işbirliğine kendilerini zorunlu hissediyor. Diğer yandan MİT'in Almanya'da Türk muhaliflerine ilişkin casusluk faaliyeti de biliniyor. Bu nedenle Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın Kürt ve Türk muhalifler hakkında MİT'e bilgi aktarmadığına dikkat çekiliyor.

Ancak Federal Meclis'teki Sol Parti alınan önlemleri yeterli bulmuyor. Parti'den yapılan açıklamada, MİT'in Almanya'daki faaliyetlerinin hukuka aykırı olduğunu belirtilerek, bu faaliyetlerin burada yaşayan muhalif güçler açısından da tehdit anlamına geldiği vurgulandı. Sol Parti'nin içişlerden sorumlu temsilcisi Martina Renner, bu gibi faaliyette bulunanların cezaya çarptırılmasını, ajanların sınır dışı edilmesini ve MİT ile işbirliğinin sona erdirilmesini talep etti.

Alman medyasındaki haberlere göre, Türk Milli İstihbarat Teşkilatı’nın Almanya’da binlerce kişiden oluşan bir haber-elemanı ağı bulunuyor. Welt am Sonntag gazetesi adının açıklanmasını istemeyen bir güvenlik politikacısına dayandırdığı bir haberde MİT’e bağlı 6 bin kadar ajanın Almanya’daki Türk toplumuna ilişkin olarak teşkilatı bilgilendirdiği belirtiliyor.

Ströbele: MİT’in inanılmaz boyutlarda faaliyeti var

Federal Meclis’teki Yeşiller Partisi’nin istihbarat birimlerinden sorumlu politikacısı Hans-Christian Ströbele, eylül ayındaki açıklamasında, “Almanya’da MİT’in inanılmaz boyutlarda faaliyeti var” diye konuşmuştu. Ströbele, Handelsblatt gazetesine yaptığı bir açıklamada, ajanların faaliyetleri konusunda dava açılmasını ve bu davanın bu kişileri cezalandırmaya ve sınır dışı etmeye yönelik olmasını talep etti. Aynı zamanda hukukçu olan Ströbele, yabancı bir ülkenin Almanya'ya karşı istihbarat faaliyetinin cezai yaptırımı olduğuna da işaret etti.

Muhalif gruplara etkide bulunma girişimi

Ströbele, daha önceleri yaptığı açıklamalarda da, Almanya'da ajan olarak görev yapan kişilerin Türk hükümetinin emri ile muhalif gruplara etkide bulunma girişiminde bulunduklarına dair ellerinde bazı belgeler bulunduğunu bildirmişti.

Türk istihbaratının faaliyetlerini sert bir dille eleştiren Yeşiller Partisi Federal Meclis Grup Başkan Vekili Konstantin von Notz ise "Otokratik hükümetlerin istihbarat birimlerinin siyasete ve kamuoyuna etkide bulunmaya çalışmasının Avrupa ve Almanya açısından kabul edilebilir bir durum olmadığını” söylemişti. İstihbarat birimlerinin nasıl faaliyette bulunduğuna işaret ederken de von Notz, "Yanlış bilgilendirme, meşru olmayan yoldan etkileme ve hükümetin görüşlerini toplumsal kuruluşlar içinde yayma gibi faaliyetlerin bilinen unsurlar olduğunu, ancak bugün yeniden güncel hale geldiğini vurgulamıştı.

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