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Dünya

Alman hükümeti Verizon'u casusluk yapmakla suçladı

Alman hükümeti aldığı bir kararla ABD merkezli telekom firması Verizon ile yaptığı anlaşmayı iptal etti

27 Haziran 2014 11:55

Alman hükümeti ABD merkezli telekom firması Verizon ile yaptığı bir anlaşmayı casusluk yaptıkları gerekçesiyle iptal etti. Altyapıların kurulması görevi Alman Deutsche Telekom'a verildi.

Son yıllarda ülkeler arasındaki siber savaş giderek yaygınlaşıyor. Birçok ülkenin özel siber savaş ekipleri bulunurken, saldırılar da fiziksel ortamdan sanal ortama kayıyor. Siber savaşların yaşandığı bir diğer alan ise teknolojiler altyapılar. Bazı ülkelerde bazı markalar casusluk yaptıkları ya da yapabilecekleri endişesiyle yasaklanıyor.

Alman hükümeti aldığı bir kararla ABD merkezli telekom firması Verizon ile yaptığı anlaşmayı iptal etti. İptalin ana sebebi ise iletişim devinin ABD adına casusluk yapması olarak gösterildi. Yapılan bu iptal bugüne kadar ABD’li telekom şirketlerine karşı atılan ilk adım.

Alman İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre altyapılarında trojan ve virüs gibi zararlı yazılımların artışına dikkat çekildi ve 'Alman devletinin kritik altyapılarda daha fazla güvenliğe ihtiyaç duyduğu' belirtildi.

2010 yılından beri Alman devletinin Berlin ve Bonn şehirleri arasındaki ağ ve bakanlıklar arası iletişim altyapısını kuran Verizon ile yapılan anlaşma 2015 yılında sona erecekti. İptalin ardından kritik altyapıların kurulması görevi Alman Deutsche Telekom'a verildi.

 

Tartışılan bir konu

 

Yabancı teknoloji şirketlerinin farklı ülkelerdeki çalışmalarında casusluk şüphesi yeni bir konu değil. Daha önce ABD, Huawei'yi benzer bir konuda suçlamış ve ABD senatosunda 'kritik altyapılarda Huawei kullanmayın' uyarısı bile yapılmıştı. Daha önce de Almanya Başbakanı Angeline Merkel'in telefonları da ABD gizli servisi NSA tarafından dinlenmiş, o dönem bu konu hem dünyada hem de Almanya'da büyük tepki görmüştü.

 

Kaynak: Reuters 

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