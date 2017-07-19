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Dünya
Deutsche Welle

Alman hükümeti Türkiye'ye karşı tavrını sertleştiriyor

Alman insan hakları aktivisti Peter Steudtner'in tutuklanmasının ardından Almanya, Türkiye'ye ödenen Avrupa Birliği yardımlarının durdurulabileceğini açıkladı.

19 Temmuz 2017 20:55

Alman insan hakları aktivisti Peter Steudtner'in tutuklanması iki NATO müttefiki Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkilerde yeni bir gerginliğe yol açtı. Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın konuyla ilgili istişarelerde bulunmak üzere Alman Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert yaptığı basın toplantısında "son gelişmeler ışığında yardımların gözden geçirilmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz" dedi. Seibert'in AB'nin Türkiye'ye mülteci akınlarını durdurması karşılığında ödemeyi taahhüt ettiği 3 milyar euroluk yardıma atıfta bulunduğu bildirildi.

Alman Dışişleri Bakanı tatilini yarıda kesti

Seibert son dönemde Türkiye ile sivil ve basın özgürlükleri konusunda konuşmak için sürekli bir neden olduğunu belirtti. Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in de konu nedeniyle tatilini yarıda keserek Berlin'e döndüğünü bildirildi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schäfer Alman hükümetinin "son derece net" ifadelerinin Türk hükümetine "hiçbir yanlış anlaşmaya mahal vermeyecek şekilde" ve "dolaylı yollara başvurmadan" iletilmesi gerektiğine dikkat çekmişti.

Büyükada'da hak savunucularının güvenliği konulu bir çalışma toplantısı yapan aktivistlerden Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser, Yurttaşlık Derneği üyesi Özlem Dalkıran, İnsan Hakları Gündemi Derneği üyeleri Veli Acu ile Günal Kurşun, İsveçli eğitmen Ali Gharavi ve Alman danışman Peter Steudtner, 13 gün süren gözaltı sürecinden sonra dün çıkarıldıkları mahkeme tarafından "terör örgütüne yardım etmek" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Alman aktivist Steudtner'in, stres ve travma konularında eğitim vermek amacıyla toplantıya katıldığı belirtiliyor. Steudtner'in hayat arkadaşı Alman basınına yaptığı açıklamalarda terör suçlamalarının 'absürt' olduğunu belirtmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

Reuters/SSB,ÖA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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