Alman hükümeti 'soykırım' demeyecek



Açıklamayla ilgili bilgiler Berlin'de yayımlanan Tagesspiegel gazetesinde yer aldı. Alman hükümeti, Sol Parti'nin verdiği soru önergesine verdiği yanıtta, söz konusu “tarihi olayların” değerlendirmesinin tarihçilere bırakılması gerektiğini açıkladı. Açıklamada “1915/16'daki katliam ve tehcirle ilgili çalışmanın ilk etapta, ilgili ülkeler Türkiye ve Ermenistan'ın konusu olduğu" belirtildi.

Hükümet açıklamasında ayrıca 24 Nisan 2015 tarihinde bir anma düzenleme planı olmadığı belirtildi. Almanya'daki Ermeniler Merkez Konseyi hükümet temsilcilerinin düzenlenen anmalara katılımını arzu ettiklerini açıklamıştı. Bununla ilgili olarak “Federal Hükümet halihazırda katılım olanaklarını değerlendirmektedir” ifadelerine yer verildi.

Sol Parti Milletvekili Ulla Jelpke hükümetin tutumunu eleştirdi. Jelpke bu tutumuyla hükümetin o dönem işlenen suçta sahip olduğu sorumluluktan sıyrıldığını belirtti. Alman Sol Parti milletvekili Jelpke, Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı İmparatorluğunun müttefiki olan Alman İmparatorluğu'nun katliamdan haberdar olduğunu ve kısmen de dahli bulunduğunu kaydetti.

Dünyada Ermeni Soykırımı'nı tanıyan 20'den fazla ülke bulunuyor. Fransa, İtalya, Polonya, Rusya Ermeni Soykırımı'nı tanımış; soykırımın inkarı Yunanistan, İsviçre, Slovakya ve İspanya'da suç kapsamına alınmıştı.