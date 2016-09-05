Alman hükümeti İncirlik konusunda yakında uzlaşı bekliyor



Berlin'de bir açıklama yapan Federal Hükümet Sözcü Vekili Ulrike Demmer "Türk tarafının bu konuya temelde olumlu yaklaşmasından ve görüşmelerin yapıcı geçmesinden memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schäfer de Çin’deki G20 Zirvesi sırasında Başbakan Angela Merkel ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşmelerin "olumlu geçtiğini" vurguladı. Sözcü Schäfer, Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier ile Türk hükümetinin Avrupa Bakanı Ömer Çelik arasında Bratislava'da AB dışişleri bakanları toplantısındaki görüşmelerin de İncirlik konusundaki anlaşmazlığın yakında giderileceğine ilişkin ümitleri yeşertmiş olduğunu sözlerine ekledi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Schäfer Alman vekillerin İncirlik hava üssünü ziyaret etmelerinin önündeki engel kaldırıldığı anda bunun “iyi ve ileri doğru atılmış doğru bir adım” olacağının da altını çizdi. Schäfer, bunun ayrıca Almanya-Türkiye ilişkilerinin en azından bu noktada bir adım ilerlediğini gösteren bir “sinyal” anlamına geleceğini de belirtti.

Federal Meclis'in Ermeni soykırımı kararı

Ermeni soykırımı tasarısının haziran ayında Almanya Federal Meclisi'nden geçmesinin ardından Türkiye, Alman milletvekillerinin İncirlik üssünde görev yapan Alman askerlerini ziyaretine izin vermemişti. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Federal Meclisi’nin Ermeni soykırımı tasarısını kabul etmesinin ardından yaptığı açıklamada Almanya'nın İncirlik ziyaretinin bundan sonra atılacak adımlara bağlı olduğunu kaydetmişti. Almanya Başbakanı Angela Merkel ise Federal Meclis'in kararına saygı duyulması gerektiğini kaydetmişti.

Federal hükümetten geçen hafta cuma günü yapılan başka bir açıklamada da Federal Meclis'in bu kararın hukuken bağlayıcı olmadığı vurgulanmıştı. Siyasi gözlemciler Alman tarafının bu açıklamalarının anlaşmazlığı giderici sinyaller olduğuna işaret ediyorlar.

Alman vekillerin ekim ayındaki İncirlik'e ziyareti

Federal Meclis'in savunma politikaları ile ilgili milletvekilleri ekim ayının başında İncirlik'e bir ziyaret planlıyorlar. Ancak federal hükümetten henüz vekillerin seyahat takvimine ilişkin bir onay çıkmadı. Almanya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan bir açıklamada, beklenen bu ziyaretin her zaman olduğu gibi Alman askerlerinin dış ülkelerdeki misyonları çerçevesindeki “rutin bir ziyaret” olacağını vurguladı.