Alman hükümeti içinde İncirlik krizi

İncirlik üssündeki Alman askerlerinin Alman milletvekilleri tarafından ziyaret edilmesine Türkiye'nin izin vermemesi Alman koalisyon ortakları arasında da gerginliğe yol açtı. Alman askerlerinin İncirlik'ten çekilmesi için ısrar eden koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) konuyu bugün meclis grubunda düzenlenecek oturumda ele alacak.

Alman haber ajansı dpa'nın haberini göre SPD oturumda Alman askerlerinin İncirlik'ten çekilmesini öngören bir karar alacak. Haberde SPD'nin meclis grubu içinde böyle bir kararın Türkiye'ye verilmiş açık bir mesaj olacağı konusunda görüş birliği olduğu da ifade edildi.

"Karar aceleye getirilmemeli"

Koalisyonun büyük ortağı Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ise Alman askerlerinin İncirlik'ten çekilmesiyle ilgili kararın aceleye getirilmemesi uyarısında bulundu. CDU Genel Sekreteri Peter Tauber, partisinin başkanlık divanı toplantısından sonra yaptığı açıklamada, "Bizim için terör milisi IŞİD ile mücadelede verilen görevin yerine getirilmesi önemlidir. Çabukluk değil, kesinlik söz konusu olmalıdır” dedi.

Konunun parti yönetimi toplantısında ele alındığını belirten Tauber, "Ön koşulun ne olduğunu bilmeden aceleci davranmamak gerekir. SPD'nin biraz da seçim taktiği uyguladığı anlaşılıyor ki, biz bunda yokuz ” dedi.

"Erdoğan Almanya'yı oyalıyor"

Türkiye, 15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsüne katıldıkları gerekçesiyle aradığı subaylara Almanya'da iltica hakkı tanınmasına tepki olarak Alman milletvekillerinin İncirlik'teki 260 Alman askerini ziyaret etmelerine izin vermiyor. Almanya hükümetinin askerlerin İncirlik'ten çekilip çekilmeyeceğine iki hafta zarfında karar vermesi bekleniyor.

SPD'nin dış politika sözcüsü Niels Annen de Süddeutsche Zeitung gazetesine verdiği demeçte "Türk hükümetinin bu oyunu daha fazla sürdürmesine izin veremeyiz. Bakanlar Kurulu ya önümüzdeki hafta İncirlik'ten çekilme kararı alır ya da kararı Federal Meclis verir” demişti.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/AG/HS