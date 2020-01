Alman hükümeti 'Cennet Belgeleri'ni inceleyecek

Alman hükümeti çok sayıda politikacı, iş insanı, sporcu ve sanatçının off-shore yatırımlarını ortaya çıkaran "Cennet Belgeleri"nin yayımlanmasının ardından, vergi kaçırmaya yönelik tedbirleri sertleştirmek istiyor.

50 ülkeden 120'den fazla politikacı ile çok sayıda iş insanının yurtdışındaki off-shore hesaplarını ortaya çıkaran "Cennet Belgeleri" (Paradise Papers) adlı belegelerin yayımlanmasının ardından Alman hükümeti, vergi kaçırmaya yönelik mevcut tedbirleri sertleştirmek istiyor. Almanya Maliye Bakanlığı tarafından pazartesi günü konuya ilişkin yapılan açıklamada söz konusu belgelerin bu kapsamda incelenmesinin istendiği belirtildi. Bakanlık o nedenle medyaya yansıyan belgelerin Alman mali kurumlarına da açılmasını talep etti.

Brüksel'de Euro Grubu Maliye Bakanları toplantısına katılan Alman Maliye Bakanı Peter Altmaier de vergi kaçırmaya imkan veren yasal boşluklara karşı Avrupa çapında daha sert önlemler alınmasını talep etti. Altmaier, Brüksel'de meslektaşları ile yayımlanan belgelerin bu kapsamda nasıl bir hareket alanı gerektirdiğini istişare edeceklerini kaydetti.

Alman hükümetinin Sözcüsü Steffen Seibert de pazartesi günü Berlin'de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Cennet Belgeleri" sayesinde paralel vergi dünyası yapılanmalarının, aktörlerinin ve bu durumdan yarar sağlayanların kamuoyu önünde teşhir edilmiş olduğunu belirtti.

Öte yandan Amerikan Ticaret Bakanı Wilbur Ross pazartesi günü yaptığı açıklamada, Cennet Belgeleri'nde yar alan ve Rusya ile ilişkilendirilen finansal faaliyetine yöneltilen eleştirileri geri çevirdi. Ross, hisseleri bulunduğu iddia edilen gemicilik şirketi Navigator'un Rusya ile ticari ilişkilerinin tamamen yasal olduğunu vurguladı.

Belgelerde Amerikan Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un Karayipler'deki Cayman adalarında bulunan Navigator adlı bir gemicilik işletmesine bağlı hisselerin yüzde 31'ine sahip olduğu, bu işletmenin Rus enerji holdingi Sibur’u en büyük müşterisi olarak gösterdiği belirtiliyor. Sibur'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in damadı Kirill Şamalov ve ABD'nin yaptırım uyguladığı iş adamı Gennadi Timşenko tarafından kontrol edildiğine işaret ediliyor.

2016 yılında çok sayıda offshore kurum için düzenlenmiş para aklama, vergi kaçırma gibi faaliyetlere ilişkin belgeler Panamalı hukuk firması Mossack Fonseca tarafından "Panama Belgeleri” adı altında ortayla çıkarılmıştı. Şimdiki "Cennet Belgeleri" de Alman Süddeutsche Zeitung gazetesi tarafından elde edilerek Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) ile paylaşıldı. Belgelerde 50'den fazla ülkeden 120'den fazla siyasetçinin, 14 danışmanın, bağışçıların ve ABD Başkanı Donald Trump’ın kabinesinden üyelerin de adı bulunuyor. Belgelerde adı geçen ünlüler arasında İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun yakın danışmanlarından Stepheh Bronfman ve Başbakan Binali Yıldırım'ın oğulları Erkam ve Bülent Yıldırım'ın adı da geçiyor. Yıldırım kardeşlerin Malta'da kayıtlı Hawke Bay Marine Co. Ltd ile Black Eagle Marine Co. Ltd adlı iki şirketin hissedarı olduğu kaydediliyor.

Almanya'da "Cennet Belgeleri”nin izlerinin yaklaşık bin kadar müşteriye, alacaklıya ya da istemeden bu işe karışmış olanlara uzundığına dikkat çekiliyor. Ancak Süddeutsche Zeitung gazetesi bu kesimlere otomatikman hukuki ya da ahlaki anlamda suçlamada bulunulamayacağını belirtiyor.

Toplam 380 gazetecinin incelediği "Cennet Belgeleri"nin (Paradise Papers) bir hafta boyunca incelemede yer alan medya kuruluşlarınca yayımlanacağı açıklandı. Belgeleri inceleyen yayın kuruluşları arasında Süddeutsche Zeitung'un yanı sıra Batı Alman Radyo Televizyon Kurumu (WDR), Kuzey Alman Radyo Televizyon Kurumu (NDR), New York Times, BBC, Guardian ve Le Monde da bulunuyor.