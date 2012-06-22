Alman hükümeti, çalışmaya gelmek isteyenler için internet sitesi kurdu

Almanya’ya çalışmak için gelmek isteyenler, Alman hükümetinin hazırladığı internet portalından bilgi alabiliyor. Portal, ayrıca Almanya’nın tanıtılmasını hedefliyor.

Nüfusu yaşlanan Almanya'da, Federal İstihdam Dairesi'nin verilerine göre 2025 yılına kadar işgücü açığının altı milyonu aşacağı tahmin ediliyor. Almanya'daki işgücü açığını kapatmak için harekete geçen Alman hükümeti, nitelikli işgücü göçünü teşvik etmeyi amaçlıyor.

Bu çerçevede hazırlanan “make-it-in-Germany” adını taşıyan internet portalı, Avrupa Birliği'ne üye olan ve olmayan ülkelerden Almanya'ya çalışmak için gelmek isteyen kalifiye kişilere bilgi vermeyi hedefliyor.



“Make-it-in-Germany”



Almanya Ekonomi ve Teknoloji Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı ile Federal İstihdam Dairesi tarafından hazırlatılan internet portalına www.make-it-in-germany.com adresinden ulaşılıyor. Almanca ve İngilizce olarak hazırlanan internet portalında, Almanya'ya kimlerin çalışmak için gelebileceğine, Almanya'da çalışmak için ne yapılması gerektiğine dair bilgiler sistematik bir şekilde yer alıyor. Bunun yanı sıra “Almanya'nın portresi” adlı bölümde, siyasetten yemek kültürüne kadar farklı konularda ülkenin tanıtımı yapılıyor.

İnternet portalını hazırlayanlar arasında bulunan Köln merkezli Alman Ekonomi Enstitüsü'nden Dirk Werner, portalın hedeflerinden birinin Almanya'ya gelmek isteyen nitelikli kişilere “hoş geldin” mesajının verilmesi olduğunu belirtiyor.



İlk adım: İş bulmak



“Make-it-in-Germany” adlı internet portalı, Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin vatandaşlarının yanı sıra üçüncü ülkeler olarak adlandırılan, Avrupa Birliği'ne üye olmayan ülkelerin vatandaşlarına yönelik bilgiler içeriyor. Almanya'da özellikle doktor ve mühendisler ile bilişim ve fen bilimleri alanında uzmanlara ihtiyaç duyuluyor. Bunun yanı sıra hasta bakıcı, kaynakçı olarak çalışacak kişiler aranıyor. Portalda, üniversite veya yüksek okul mezunu olmayan üçüncü ülke vatandaşlarının ise Almanya'da iş bulmasının pek mümkün olmadığı belirtiliyor. Yani, lise mezunu bir Türk vatandaşının Almanya'da iş bulma şansı oldukça düşük.

Almanya'ya çalışmak için gelmek isteyenlerin, öncelikle Almanya'da iş bulması gerekiyor. İnternet portalında da, öncelikle Almanya'da iş aranmasına ilişkin bilgiler yer alıyor. İnternet üzerinden iş aranabilecek adreslerin yanı sıra Almanya'da nasıl iş aranabileceği anlatılıyor. Ayrıca, Almanya'da iş başvurusu sırasında nelere dikkat edilmesi gerektiği gibi bilgiler de veriliyor.



Mavi Kart



İnternet portalında, Almanya'ya çalışmak için gelecek olanların nasıl vize alacağına dair bilgiler bulunuyor. Avrupa Birliği'ne üye olmayan ülkelerin vatandaşları Almanya'da iş bulduğu takdirde Almanya'ya gelebilmesi için vize alması gerekiyor.

Bu kişiler, 1 Ağustos 2012 tarihinden itibaren çalışma ve oturma izni sağlayan “Mavi Kart”a başvuruda bulunabilecek. İnternet portalında yer alan bilgilere göre, Mavi Kart'a başvurmak için aranan bir diğer şart ise yılda asgarî 44 bin 800 euro kazanmak. Ancak doktor olarak veya fen bilimleri ve bilişim alanında çalışacak kişilerin yıllık kazançları daha düşük olsa da, Almanya'ya çalışmak için gelmelerine izin veriliyor. Bu kişilerin yıllık asgarî kazancının ise 34 bin 944 euro olması gerekiyor. Mavi Kart alan kişilere, 33 ay sonra süresiz oturma müsaadesi anlamına gelen yerleşme izni veriliyor.



Almanya'da yaşam



Almanya'da iş bulan ve vize alanların, Almanya'ya geldiğinde ne yapması gerekiyor? Make-it-in-Germany adlı internet portalı, bu soruya da yanıt veriyor. Almanya'daki ilk günlerde nerede kalınabileceği, ev kiralarken neye dikkat etmek veya telefon bağlatmak için nereye başvurmak gerektiği gibi bilgiler de portalda bulunabiliyor.

İnternet portalında ayrıca Almanya'nın tanıtımı yapılıyor, Almanya'nın siyasi yapısı, kültürü hakkında bilgiler veriliyor. Almanya'nın dünyaya açık bir ülke olduğu, göçmenlere kapılarını açtığı vurgulanıyor.

Make-it-in-Germany adlı internet portalı, yaklaşık iki hafta önce Ekonomi ve Teknoloji Bakanı Philipp Rösler ile Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Ursula von der Leyen tarafından tanıtıldı. Portal, Alman hükümetinin nitelikli işgücü açığını kapatmak için başlattığı hamlenin bir bölümünü oluşturuyor. Hazırlanan diğer bir internet portalıyla ise Almanya'da var olan işgücü potansiyelinden daha fazla yararlanılmasını hedefleniyor.



Deutsche Welle Türkçe