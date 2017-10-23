Alman hükümet yetkilileri Tolu ile görüştü

Alman hükümeti yetkililerinin Türkiye’de tutuklu yargılanan Etkin haber ajansı muhabiri Meşale Tolu’yu bugün cezaevinde bir kez daha ziyaret ettikleri açıklandı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan Pazartesi günü yapılan açıklamada, federal hükümetin Tolu'nun mevcut durumu hakkında bilgi almaktan dolayı memnuniyet duyduğu belirtildi.

Bakanlık sözcüsü, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan Tolu'nun tutukluluk şartları ve durumu hakkında bilgi alındığını belirtti. Tolu’nun üç yaşındaki oğlunun artık cezaevinde kalmadığı ve Tolu’nun ailesine teslim edildiği bilgisi verildi.

Türkiye’de tutuklu Alman vatandaşları arasında yer alan Meşale Tolu, 6 Mayıs'ta "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla İstanbul’da gözaltına alınmıştı. Federal hükümet 10 Ekim tarihinde Etkin haber ajansına bağlı çalışan 15’i tutuklu 18 sanıklı dava kapsamında ilk duruşmasına çıkan Tolu’nun serbest bırakılması için çabalarını sürdürüyor.

İlk duruşmada tutuksuz yargılanma talebi reddedilen ve tahliye edilmeyen Tolu, yasadışı Marksist-Leninist Komünist Parti (MLKP) üyelerinin cenaze ve anmalarına katıldığı gerekçesiyle "terör örgütü propagandası yapmak" ve "terör örgütüne üye olmakla" suçlanarak hakkında 15 yıla kadar hapis isteniyor.

AFP/GA/HS

© Deutsche Welle Türkçe