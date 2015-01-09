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Dünya
Deutsche Welle

Alman Hrıstiyan Demokratlar toplanıyor

Almanya'da koalisyonun büyük ortağı Hrıstiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi'nin üst düzey yönetimi Hamburg'da değerlendirme toplantısı yapıyor. Toplantıda Paris saldırısının da gündeme gelmesi bekleniyor.

09 Ocak 2015 12:01


İki gün sürecek toplantıya Başbakan ve CDU lideri Angela Merkel de katılıyor.

Basına kapalı toplantıda 12 kişinin katledildiği Paris'teki Charlie Hebdo saldırısının da ele alınacağı tahmin ediliyor. CDU tren garları ve istasyonlar gibi kritik yerlerde güvenlik kameralarının ve polis devriyelerinin sayısını artırmayı planlıyor.

Toplantıda ekonomi, kültür, güvenlik ve yerel yönetimler alanında bazı kararların dile getirildiği "Hamburg Açıklaması" isimli bir belgeye de son şeklinin verilmesi bekleniyor.

CDU yönetimi ayrıca gündemdeki seçim hazırlıklarını ele alacak. 15 Şubat'ta Hamburg'da, 10 Mayıs'ta ise Bremen'de seçimler düzenlenecek.

Hamburg ve Bremen'de Sosyal Demokrat Parti (SPD) iktidarda. Kamuoyu yoklamalarında yüzde 30 sınırının altında yer alan CDU'nun seçimlerden birinci parti olarak çıkma ihtimali zayıf görülüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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