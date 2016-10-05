Alman heyet: Türkiye'de temel haklar yerlerde sürünüyor

Alman Federal Meclisi Savunma Komisyonu üyeleri, Alman askerlerinin İncirlik’te görev yapmasına olanak veren parlamento tezkeresinin Aralık ayında dolacak süresi öncesinde, İncirlik Üssü’nü ziyaret etmek üzere Türkiye’ye geldi. İncirlik’te bugün incelemelerde bulunacak heyetin dün Ankara’daki temaslarının ardından düzenlediği basın toplantısında Türkiye’deki OHAL süreci uygulamalarını sert bir dille eleştiren Alman ana muhalefet partisi Sol Parti milletvekili Alexander Neu “Türkiye’de temel haklar yerlerde sürünüyor” dedi.

Cumhuriyet’ten İklim Öngel’in haberine göre, Alman Federal Meclisi’nin ‘Ermeni soykırımı’ kararına tepki olarak Türk hükümetinin, Alman vekillerinin İncirlik’i ziyaret etmesine izin vermemesi üzerine, 3 ay süren krizin ardından Türkiye’ye gelen heyet ilk olarak TBMM’ye gelerek Milli Savunma Komisyonu üyeleri ile görüştü.

CHP Milletvekili Dursun Çiçek, Türkiye’nin verdiği izinin Almanya’nın “Gelmezsek, tezkerenin uzamasına Meclis’te evet demeyiz, uçaklar geri çekilir, Almanya’nın IŞİD’le mücadelede desteği sona erer” baskısı sonucu çıktığını kaydetti.

Hukuk devleti vurgusu

1 saat süren görüşmenin ardından Alman Büyükelçiliği’ne açıklamalarda bulunan heyet, darbe girişimi sonrası AKP hükümetinin uygulamaları ve OHAL dönemine ilişkin, “Olayların açığa kavuşturulmasında yapılan soruşturmaların hukuk devleti ve orantılılık ilkelerine sadık kalınarak gerçekleştirilmesini umuyoruz. O nedenle demokratik hukuk devleti ilkelerinin önemini vurguladık” dedi. İncirlik ziyaretinde basının eşlik etmesini Türkiye’nin güvenlik gerekçesiyle istemediğini dile getiren heyet, “Basın özgürlüğü konusu görüşmede defalarca gündeme geldi” ifadelerini kullandı.

Sol Parti milletvekili Alexander Neu, “Türk tarafına karşı fazlasıyla savunmada olduğunu düşünüyorum ama daha fazla eleştirel olmamız gerekirdi” diyerek şu değerlendirmelerde bulundu: “Türkiye’de temel hakların yerlerde süründüğünü düşünürsek bu konuda tutumumu daha fazla ortaya koymamız gerek. Darbe sonrası yapılan temizliğin hukuk devleti ilkelerine uygun olduğunu söylemek çok zor. Hukuka uyulmaksızın çok sayıda insan görevden alındı. Bu konudaki eleştirilerimizi daha açık şekilde ifade etmeliyiz. Komisyonda ‘Alman askerleri rahatlıkla ziyaret edilebilecek mi’ sorum yanıtsız kaldı.”

Bölünmeye yol açtı

Alman Sosyal Demokrat Partisi (SPD) milletvekili Rainer Arnold ise “Darbe gecesinde halkın sokaklara dökülmesini olumlu karşıladığımızı söyledik fakat buna rağmen Türk hükümetinin toplumda bölünmeye yol açtığını ifade ettik. Zira bu bölünmenin yansımalarını biz Almanya’daki Türkler arasında da görüyoruz” dedi.