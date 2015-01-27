Alman hentbolcular çeyrek finalde



Katar'ın başkenti Doha'da devam eden 24'üncü Dünya Erkekler Hentbol Şampiyonası'nda çeyrek finalistler belli oldu. D grubunu lider tamamlayan Almanya C grubu dördüncüsü Mısır ile oynadığı ikinci tur maçında rakibini 23-16 gibi farklı bir skorla yenerek adını son sekiz takım arasında yazdırdı. Almanya'nın galibiyetinde kalecisi Carsten Lichtlein'in başarılı oyunu da etkili oldu. Uwe Gensheimer de 6 golle takımının en golcü ismi oldu. 10 bin kişinin izlediği mücadelede maçın adamı seçilen kaleci Lichtlein'i Alman Hentbol Federasyonu (DHB) Başkanı Bernhard Bauer de “Lichtlein gerçek bir oyun çıkardı ve harika bir başarı getirdi” sözleriyle övdü.

Bu turuvada oynadığı altı maçta beş galibiyet bir beraberlik alan Almanya'nın madalya mücadelesine çıkabilmesi için son bir engeli kaldı. Almanya'nın çeyrek finaldeki rakibi ev sahibi Katar. Asya Şampiyonu, ikinci tur maçında Avusturya'yı saf dışı bıraktı.

Alman Milli Takımı 2016 Rio Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılabilmek için de iyi bir şans yakaladı. Dünya Şampiyonu ülke Olimpiyatlara doğrudan katılırken 2 ila 7'inci sırayı alan ülkeler de Olimpiyat elemeleri oynama hakkını elde ediyor.

Diğer çeyrek finalistler

Fransa, Polonya ve Danimarka son sekize adını yazdıran diğer ülkelerden oldu. Olimpiyat şampiyonu Fransa Arjantin'i 33-20'lik skorla farklı yenerek çeyrek finalde dünya dördüncüsü Slovenya'nın rakibi oldu. Alman teknik adam Michael Biegler'in çalıştırdığı Polonya ise Olimpiyat ikincisi İsveç'i 24-20'lik sonuçla geçerek çeyrek finalde Dünya üçüncüsü Hırvatistan ile eşleşti. İzlanda'yı 30-25 yenen Danimarka da çeyrek finalde son şampiyon İspanya'nın rakibi oldu.