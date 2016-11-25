Alman havayolu devinde pilotların eylemi üçüncü gününde

Alman havayolu devi Lufthansa'da pilotların 23 Kasım Çarşamba günü başlattıkları grev bugün de devam ediyor. Pilotların iş bırakma eylemi böylelikle üçüncü gününe girmiş oldu.

Şirket yetkililerinin, yılda ortalama yüzde 3.66 oranında zam talep eden sendikaya olumsuz cevap verdiği bildirildi.

Lufthansa’da çalışan pilotlar 2014’ten beri 14. kez greve gidiyor.

Şirketten yapılan açıklamada iki günlük grevden dolayı yaklaşık bin 800 uçuşun iptal edildiği ve 215 binden fazla yolcunun iptallerden etkilendiği kaydedildi. Grev mağduru yolcular için yaklaşık 4 bin otel odası rezerve edildi.

Grev, Lufthansa grubunda yer alan diğer hava yolu şirketlerini etkilemeyecek.