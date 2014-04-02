Alman havayollarında kaos



Alman pilot sendikası Cockpit (VC), çarşamba gece yarısı Lufthansa tarihindeki en büyük grevlerden birinin startını verdi.

Lufthansa, Lufthansa Cargo ve Germanwings'i etkileyen grevin cuma gününe kadar üç gün boyunca devam etmesi bekleniyor.

Alman hükümeti, bir haftadan kısa süre içinde ikinci kez uçuşlarda gecikme yaşanması ve aynı zamanda iç ve dış hatlar yolcularının olumsuz etkilenecek olması nedeniyle grevi eleştirdi.

Alman Ulaşım Bakanı Alexander Dobrindt, “Her gün grevler yüz binlerce insanın ulaşımını engelliyor” dedi ve soruna bir an önce çözüm bulunmasını istedi. Dobrindt, bunun sendikanın da çıkarına olduğunu kaydetti.

Grevden yaklaşık 425 bin yolcunun etkilenmesi bekleniyor.

3 bin 800 uçuş iptal

Daha fazla ücret talebinde bulunan sendika, iki yıldır süren müzakereler boyunca Lufthansa'nın müzakere edilebilir bir öneride bulunmadığını savunuyor. Erken emeklilik anlaşması gereğince pilotlar 55 yaşında uçuşlara son verip, yasal emeklilik yaşına kadar maaşlarının yüzde 60'ını alabiliyor. Ancak Lufthansa işi erken bırakabilme yaşını 60'a çıkarmayı planlıyor. Sendika buna da karşı çıkıyor. Lufthansa ayrıca işe yeni başlayan pilotların bu geçiş ücretine katkı yapması gibi değişiklikler planlıyor.

Lufthansa daha üç günlük grev başlamadan önce yaklaşık 3 bin 800 uçuşu iptal ettiğini duyurmuştu.