Alman havalimanlarından Türkiye'ye uçan yolcu sayısı azaldı

Federal İstatistik Dairesi verilerine göre, Alman havalimanlarından Türkiye'ye uçan yolcuların sayısı düşerken, güvenlik endişesi nedeniyle turist kaybeden Mısır ve Tunus'ta büyük canlanma yaşandı. Almanya genelindeki havalimanlarından 2017 yılı Ocak ile Temmuz ayları arasında toplam 55 milyon 157 bin kişi yurt dışına çıktı. 2016 yılında ise 51 milyon 844 bin kişi yurtdışına çıkmıştı.

Söz konusu süre zarfında en fazla düşüş Brezilya ve Türkiye uçuşlarında yaşandı. 2016 yılının aynı döneminde Alman havalimanları üzerinden Türkiye'ye uçan yolcu sayısı 2 milyon 759 bin iken 2017 yılının ilk altı ayında bu sayının 2 milyon 507 bin olduğu açıklandı.

Mısır ve Tunus yolcuları arttı

Türkiye'ye uçan yolcu sayısında düşüş kaydedilirken, terör saldırıları ve güvenlik endişesi nedeniyle son yıllarda turist sayısında azalma olan Kuzey Afrika ülkelerine uçan yolcu sayısında yeniden kayda değer bir artış olduğu açıklandı. Alman havalimanlarından Avrupa dışına çıkan yolcuların en fazla rağbet gösterdiği ülke yüzde 49,4'lük artışla Mısır oldu.

2017 yılının ilk altı ayında 572 bin yolcunun Mısır'a uçtuğu belirtildi. Geçen yılın aynı döneminde bu sayı 383 bin olarak kaydedilmişti. Mısır'ı yine büyük bir artışla takip eden ülke Tunus oldu. Tunus'a uçan yolcuların sayısı yüzde 23,2 artarak 119 bin yolcuya ulaştı. 2016 yılının ilk altı ayında bu sayı 97 bindi.

Alman havalimanlarından yurtdışına çıkış yapan yolcuların, AB içinde en fazla rağbet gösterdiği ülke ise İspanya oldu. İlk altı ayda 6 milyon 398 bin yolcu Alman havalimanlarından İspanya'daki farklı noktalara uçtu.

Kıbrıs uçuşları katlandı

Federal İstatistik Dairesi'nin açıkladığı verilere göre, en büyük artış oranı Kıbrısyolcularında gözlendi. 2017 yılının ilk altı ayında Alman havalimanlarından Kıbrıs'a giden yolcuların sayısı yüzde 78,1 oranında arttı.

Kıbrıs yolcularının sayısı toplamda çok yüksek olmamakla birlikte, oransal olarak en büyük artışın kaydedildiği ülke oldu. Kıbrıs'ı Avrupa içinde yüzde 22 artışla Yunan adaları ve yüzde 20 artışla Yunanistan takip ediyor.

Alman havalimanlarından okyanus ötesi uçuşlar da geçmişe kıyasla artış gösterdi. 2017 Ocak ile Temmuz ayları arasında yüzde 9,1'lik bir artışla 9 milyon 500 bin kişi uzak hedefleri seçti. Bu kapsamda Afrika uçuşlarında yüzde 28 artış olduğu kaydedildi.