Alman havacılık devi, Münih-Ankara seferlerini durduruyor!

Alman havacılık devi Lufthansa, Türkiye'ye yönelik seferlerle ilgili bir karar aldı. Buna göre Münih'ten Ankara'ya düzenlenen seferler durdurulacak. Havayolu şirketinin seferleri dururma kararını "kârlılık durumunun ortadan kalkması" nedeniyle aldığı öğrenildi.

Airporthaber'in aktardığına göre, Lufthansa'nın konu hakkında açıklaması şöyle:

"Ticari nedenlerden dolayı, Lufthansa 2018 Kış sezonu itibariyle Münih (MUC) – Ankara (ESB) rotasındaki seferlerini durdurma kararı almıştır. Özel ve ticari bir havayolu olan Lufthansa’nın uçuş gerçekleştirdiği her rotasının karlı kalması önem taşımaktadır. Ancak bu rotada gerçekleştirilen seferler artık kârlı olmamaktadır.



SunExpress'in (Türk Hava Yolları ve Lufthansa arasında ortak girişim) Münih-Ankara rotasında Lufthansa ile kod paylaşımı (cod share) planlanmaktadır. SunExpress uçuşları ile Lufthansa, Münih üzerinden yolcularına bu rotada alternatif sunacak ve Lufthansa’nın küresel ağına erişebilme imkanı sağlayacaktır."