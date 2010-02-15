Alman halkı Yunanistan'a yardıma karşı çıkıyor

T24 - Almanya'nın önde gelen gazetelerinden BILD am Sonntag'ın yaptığı ankete göre Almanların büyük çoğunluğu, borç krizi yaşayan Yunanistan'a milyarlarca euro kredi verilmesine karşı çıkıyor. Anketin sonuçları ülkenin Başbakanı Angela Merkel'in de elini bağlıyor.





Avrupa Maliye Bakanları çözüm baskısı altında



Gazetenin yaptığı ankete katılanların yüzde 53’ü, Avrupa Birliği'nin (AB) Yunanistan'ı gerekiyorsa, 16 ülkeden oluşan euro birliğinden çıkarmasını da istiyor.



Katılımcıların üçte ikisinden daha fazlası ise, kendi açığını finanse etmek için yeterince kaynak bulamayan bu ülkeye yardım edilmemesi gerektiğini belirtiyor.



Alman ekonomisinin de kritik bir eşikte olduğu şu günlerde sadece halk değil, muhalefet de Atina'ya milyarlarca euro verilmesine sıcak bakmıyor.



AB liderleri geçen haftaki zirvede Yunanistan'ın durumunu ele almış ve Başbakan Yorgo Papandreu'ya destek sözü vermişlerdi. Ancak somut bir kurtarma paketi çıkmamış, bu da piyasalarda hayal kırıklığı yaratmıştı.



Euro bölgesine dâhil AB ülkeleri maliye bakanlarının bugün ve yarın yeniden bir araya gelerek Atina'nın durumunu görüşmesi bekleniyor.





Merkel temkinli



Almanya Başbakanı Angela Merkel de Yunanistan'a verilecek kredi konusunda temkinli davranıyor. "Yunanistan asla yalnız bırakılmayacaktır" demekle birlikte, Atina'nın kendi sorunlarının üstesinden gelmesi gerektiğini de söylüyor.



Merkel'in temkinli davranmasının arkasında Alman ekonomisinin küresel resesyondan ağır darbe alması da etkili. Bu dönemde ekonomiyi canlandırmak için harcamalar yapan hükümetin bütçe açığı büyük artış göstermişti.



Anketin sonuçlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan, Alman Parlamentosu Ekonomi Komisyonu'nun üyelerinden Michael Funds, "Şimdi böyle bir yardıma girişirsek sonra nerede duracağız... Almanya'da emekli olanlara, maaşlarına zam alamayacaklarını çünkü Yunanlıların 63 yaşında emekli olduğunu söyleyemem" dedi.



Merkel, son alınan kararlarla bütçedeki açığı azaltmak için emeklilik yaşını artırmıştı. Böylece ülkedeki emeklilik yaşı 65'ten 67'ye çıkarılmıştı. Yunanistan'da ise emeklilik için yaş sınırı erkekler için en fazla 65 iken kadınlar için ise 60 olarak uygulanıyor.



