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Dünya
Deutsche Welle

Alman halkı 2015'ten memnun

Alman halkı 2015'i "kişisel açıdan olumlu, genel açısından olumsuz" olarak değerlendirdi.

20 Aralık 2015 14:35


Bild am Sonntag gazetesi tarafından Emnid kamuoyu yoklama şirketine yaptırılan bir ankete göre Almanların çoğunluğu 2015'ten memnun. Ancak halk, kendileri açısından olumlu olarak değerlendidiği 2015 yılını dünya için "kötü bir yıl" olarak görüyor.

Son 12 ayın değerlendirildiği ankete katılanların yüzde 71'i, sonuna yaklaştığımız 2015 yılının dünya için kötü bir yıl olarak anımsanacağı görüşünde. Görüşünü açıklayanların yüzde 21'i ise 2015'in dünya için de olumlu bir yıl olduğunu düşünüyor.

Almanya için değerlendirmede bulunanların yüzde 45'i ülke için olumlu bir yılın geride bırakıldığı kanaatinde. Yüzde 46'sı ise 2015'te Almanya için de olumlu gelişmelerin kaydedilmediğine inanıyor. 2015'i kişisel olarak değerlendirenlerin yüzde 70'i yılın kendileri için olumlu geçtiğini belirtti. Buna karşın görüşleri sorulanların yüzde 27'si kişisel açıdan 2015'ten memnun kalmadıklarını ifade etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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