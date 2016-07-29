Alman hakimler somut delil istiyor



Alman Hakimler Birliği (DRB), Türkiye'nin Gülen'e yakın hakim ve savcılarla ilgili iade çağrısı konusunda somut kanıt talebinde bulundu. DRB Başkanı Jens Gnisa, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada Türk hükümetinin çağrısının iade için tek başına yeterli olmadığını vurguladı. Gnisa, Türkiye'de yargıç, savcı ve diğer vatandaşlara yönelik operasyonları ise 'hukuk devleti ilkelerinin kaba ihlali' olarak eleştirerek, Almanya'nın bu tür eylemleri kesinlikle destekleyemeyeceğini kaydetti.

Alman Hakimler Birliği Başkanı, Türkiye'nin iade talebi ile ilgili olarak, "Alman yargısı tüm iade taleplerini hukuk devletinin temel ilkeleri doğrultusunda kapsamlı bir şekilde inceleyecektir. İadenin söz konusu olabilmesi için Alman yargısının, Almanya'da yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Türkiye'deki darbe girişimine karıştığı yönünde somut, kanıtlanabilir dayanak noktalarına ihtiyacı vardır" diye konuştu.

İade prosedürü

Almanya'da iade, genelde uzun bir bürokratik süreç sonrasında gerçekleşiyor. İade talebinin diplomatik yollarla Alman Dışişleri Bakanlığı'na iletilmesinin ardından belgeler adli makamlara ve ilgili eyaletin Adalet Bakanlığından yetkili savcılığa gönderiliyor. Yabancı ülke vatandaşlarının iadesi için, Eyalet Yüksek Mahkemesi'nin onay kararı ve bu kararın Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı arasındaki istişare sonucu onayı gerekiyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu perşembe günü CNN Türk televizyonuna yaptığı açıklamada, Gülen'e bağlı bazı hakim ve savcıların Almanya'da bulunduğunu söyleyerek, "Paralelin bazı hakim ve savcıları Almanya'da, onların da iadesi gerekiyor" demişti.