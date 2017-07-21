Alman Hakimler Birliği: Türk yargısında korku hakim

Almanya'da Türkiye ile ilgili tartışmalara Alman Hakimler Birliği de (DRB) katıldı. Perşembe günü Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel tarafından Türkiye'ye karşı ilan edilen önlemlere destek veren DRB Başkanı Sven Rehbehn, Türkiye'de tutuklu bulunan Alman vatandaşları için artık hukuk devleti ilkelerine uygun bir yargılama süreci beklenemeyeceğini savundu.

Aralarında Alman vatandaşı Peter Steudtner'in de bulunduğu altı insan hakları aktivistinin, 5 Temmuz'da Büyükada'da gözaltına alındıktan sonra tutuklanmasının ardından Almanya Türkiye politikasında değişikliğe gideceğini açıklayarak, seyahat uyarılarının sertleştirilmesi ve Alman şirketlerine yönelik Alman devletinin verdiği ihracat ve yatırım garantilerinin gözden geçirilmesi gibi önlemler açıklamıştı.

Türkiye, Dışişleri Bakanı Gabriel'in açıklamalarına "bağımsız Türk yargısına müdahale" suçlamasıyla sert tepki göstermişti.

"Keyfiyet kestirilemeyecek noktaya geldi"

Alman Hakimler Birliği Başkanı Rehbehn, Neue Osnabrücker Zeitung'a yaptığı açıklamada, Türkiye'de tutuklu Alman vatandaşlarına yönelik suçlamaların bağımsız bir şekilde soruşturulabileceğine dair pek bir umut kalmadığını belirterek, "Erdoğan rejiminin keyfiyetinin artık kestirilemeyecek noktaya geldiği, hukuk devletine yaraşır etkin bir kontrol sisteminin büyük ölçüde devredışı kaldığını" söyledi.

Türkiye'de binlerce hakim ve savcının, Gülen hareketine yakın oldukları iddiasıyla tasfiye edildiği, tutuklandığı ve ekonomik açıdan hayatını idame ettiremeyecek duruma düşürüldüğü eleştirisinde bulunan Rebehn, "yerlerine alelacele, dar kapsamlı eğitimle hükümete yakın isimlerin getirildiğini" belirtti.

Tutukluları savunan avukatların da bizzat "teröre yardım" suçlamasıyla karşı karşıya kaldığına dikkat çeken Rehbehn, "Bu feci ortamda yargıdan hukuk devleti ilkelerine yaraşır, bağımsız kararlar beklenemeyeceğini" söyledi.

Alman Dışişleri Bakanlığı verilerine göre 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 22 Alman vatandaşı gözaltına alındı, 9 kişi de halen tutuklu bulunuyor.

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DW/DPA,MK/BK