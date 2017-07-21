Alman haber kanalı 'Türkiye'de yatırım' çağrısında bulunan reklamlara izin vermedi

Alman n-tv, haber kanalı bugün internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre Türkiye'ye yatırım çekmeye yönelik reklamları yayınlamayacağını duyurdu. Kanalın açıklamasında "Salı gününden beri siyasi ortam tamamen değiştiği için satış ekibimiz bu kampanyayla ilgili filmleri göstermenin bir anlamı kalmadığına karar verdi" denildi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Alman yetkililer dün yaptıkları açıklamalarla Türkiye'ye gidecek vatandaşlarını uyardılar ve Türkiye'ye karşı Alman yatırımlarına engel olması mümkün görülen bazı önlemler alacaklarını açıkladılar.

Almanya, içlerinde bir Alman vatandaşının da bulunduğu insan hakları aktivistlerinin Türkiye'de tutuklanmasına tepki gösteriyor. Haber kanalı n-tv, Alman futbolcu Lukas Podolski ve bazı şirket yöneticilerinin yer aldığı reklamların seyircilerden tepki aldığını bildirdi.

Kanal bugün internet sitesinde yaptığı açıklamada, "Salı gününden beri siyasi ortam tamamen değiştiği için satış ekibimiz bu kampanyayla ilgili filmleri göstermenin bir anlamı kalmadığına karar verdi" dedi.