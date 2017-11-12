Alman gezginler, Kuşadası'nda batık dalışı için 2 ay pedal çevirdi

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- KUŞADASI\'ndaki uçak batığına dalmak için Almanya\'dan yola çıkan 2 dalış eğitmeni, 2 ayda 3 bin 800 kilometre pedal çevirdi.

Basından haberdar oldukları uçak batığına dalmak için Almanya\'dan bisikletle yola çıkan fizik tedavi uzmanı Monica Hofman ile öğretmen Cristian Wagner, hedeflerine ulaşmak amacıyla 3 bin 800 kilometreyi 2 ayda kat etti. Kuşadası\'na gelen ikili, usta dalgıç Tağmaç Saraçoğlu ile gün boyu dalış yaptı. Uçağın içi ve çevresinde dalış yapan ikili, batığın yanı sıra bölgede, nesli tükenmek tehlikesi altında olan iki Akdeniz foku ile karşılaşınca büyük heyecan yaşadı.

2İ AYDA 3 BİN 800 KİLOMETRE

Daha önce de değişik ülkelere dalış yapmaya gittiklerini, Monaco, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri\'nde keyifli dalışlar yaptıklarını söyleyen Monica Hofman ile Cristian Wagner, şöyle dedi:

\"Haberlerde, gazete ve televizyonlarda dünyanın en büyük uçak batığının Kuşadası\'nda olduğunu öğrenince heyecanlandık. İznimizi en güzel şekilde değerlendirmek için yola çıktık. Bisikletlerimiz ile iki ayda 3 bin 800 kilometre yolu pedal çevirerek Kuşadası\'na geldik. Burada yaptığımız dalışa değdi. Gerçekten harikaydı. Uçak batığında birçok balık gördük. Ardından yaptığımız mağara dalışında uzaktan da olsa, nesli tükenmekte olan iki Akdeniz foku gördük. Büyülendik.\"

GÜRCİSTAN\'A GİDECEKLER

Kuşadası\'nda geçirdikleri 3 günü unutmayacaklarını belirten 2 Alman, geldikleri güzergahtan dönme yerine tatillerini uzatmaya karar verdi. Pamukkale\'ye giden ikili, ardından Gürcistan\'ın başkenti Tiflis\'e geçeceklerini, ardından yılbaşı tatili için Almanya\'ya döneceklerini söyledi.



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