Alman gençleri refah içinde mutsuz

Yapılan bir araştırma Almanya’daki çocuk ve gençlerin geleceklerini parlak görmediğini ortaya çıkardı. Unicef’in yaptığı araştırmaya göre, her yedi Alman gencinden biri hayatından memnun değil.

29 sanayi ülkesinde, 11-15 yaş arası gencin ekonomik durumu ve hayatlarından memnun olup olmadıkları araştırıldı.

trtturkhaberdar.com'da yer alan Der Tagesspiegel'in haberine göre, ekonomik olarak Alman gençleri 6. sırada yer alırken, memnuniyet bakımından 22. sıraya oturdu.

Eğitimde Hollanda ve Belçika’dan sonra 3. sırada gelen Alman gençleri, bağımlılık konusunda ise en iyi durumdaki grup oldu. Gençler arasında sigara, uyuşturucu ve alkol kullanımının en düşük olduğu ülke Almanya çıktı.