Alman gençleri 'Cihatçı' oluyor



Radikal İslamcı örgütlere katılarak Suriye ve Irak’ta Şeriat devleti kurmak için savaşan genç erkeklerin arasında 400 kadar Almanya orijinli de bulunuyor. Bir çoğu Alman ailelerin çocuğu. Bir kısmı ise Almanya’da doğup büyüyen Türk ya da diğer Müslüman ülkelerden gelen göçmen ailelerin evlatları.

Son zamanlarda Almanya’da, çoğu sonradan Müslüman olan Alman gençlerinin ilgi gösterdiği radikal Selefi akımı, gençleri etki altına almak için türlü propagandalar yapıyor. Son derece yavaş ilerleyen süreçte gençler giderek radikalleşiyor. Sonunda Müslüman kökenli gençler, kendi ailelerini “kafir” olarak gördükleri bir aşamaya geliyor.

Bir genci arıyor

Hamburg Eimsbüttel Belediye Meclisi Üyesi Gülnur Can, bu şekilde radikalleşen ve Suriye’ye cihada giden bir gencin ailesiyle yakından ilgileniyor.

Gülnur Can, şu anda Suriye’de bulunan Türk gencinin yaşadığı değişimi şöyle anlattı:

“Birdenbire kız kardeşlerinin giyimlerine karışmaya başlıyor. Onlara nasıl giyinmeleri gerektiğini anlatıyor. Ailesinin inançsız olduğunu ileri sürüyor. Televizyon karşısında, inançlarını yaşadıkları için öldürülen, baskıya maruz kalan masum Müslümanları seyretmekle yetindiklerini belirtip, bu Müslümanlar için mücadele edeceğini söylüyor.”

Ailenin kendisine başvurmasının ardından genci bulmak için harekete geçtiğini söyleyen Can, Türkiye’deki Alman Büyükelçiliği'nin sınır güvenliğiyle ilgili açıklamalarını duyunca büyük şaşkınlık yaşadığını ifade etti.

Sınırdan geçiş mümkün

Büyükelçilikten Can’a verilen bilgiye göre Türkiye ile Suriye arasındaki yaklaşık 900 kilometrelik sınırdan geçişler mümkün. Yani radikal gençler, tatile gider gibi Türkiye’ye gidip buradan Suriye’ye geçebiliyor. Daha sonra yine Türkiye üzerinden Almanya'ya dönebiliyor.

Suriye'de silahlı çatışmalara katılan gençlerin Türkiye veya diğer ülkelerden Almanya’ya dönmeleri ise farklı bir sorunu beraberinde getiriyor.

Almanya'da terör faaliyetlerine devam etmeleri, buradaki radikal örgütlerelere katılmaları iç güvenliği tehlikeye atacak gelişmeleri de beraberinde getirebilir.

Almanya'da bu tür sorunların önüne geçilmesi için akıllara, Ortadoğu'da, terör kamplarında ya da Suriye veya Irak'ta terör eylemlerine karıştıkları bilinen gençlerin ülkeye girişlerinin engellenmesi geliyor.

Çoğu Alman, sınırdışı mümkün değil

Ancak söz konusu şahısların bir çoğu Alman vatandaşı olduğu için Almanya'ya girişlerine engel konulamıyor. Almanya'da doğup büyüyen yabancı gençlerin ise Almanya'ya dönmelerini engellemek, bazı bürokratik gerekçelerle oldukça güç.

Bremen Eyaleti İçişleri Senatörü Ulrich Maeurer, iç güvenlikle ilgili yaşanacak sorunları engellemek için izlenen yolu tarif ederken, “Geri gelen birinin çatışmalara katıldığının somut olarak kanıtlanması gerekiyor. Bu da çok mümkün değil, çünkü Suriye ile normal şartlarda işleyen bir işbirliğimiz yok. Bu yüzden, geri gelen ve Bremen’de ortaya çıkan gençleri takip etmekten başka çaremiz yok. Emniyet ve Anayasayı Koruma Dairesi ile yakın çalışıyoruz. Başka alternatif göremiyorum” diye konuştu.

Ancak geri dönenler arasında radikallikten uzaklaşanlar, hatta emniyet birimlerine yardımcı olanlar da var. O yüzden çeşitli siyasetçiler geri dönen gençlere potansiyel suçlu olarak bakmak yerine, topluma yeniden entegre etmenin yollarının aranması gerektiğini belirtiyor.