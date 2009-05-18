Alman gençler şampiyon



Almanya, kendi evinde yapılan Avrupa 17 yaş altı Şampiyonası'nda finalde uzatmada Hollanda'yı 2-1 yenerek kupaya uzandı





Almanya'da düzenlenen 17 yaş altı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda zafer evsahibinin oldu. Almanya, şampiyonanın finalinde uzatmada Hollanda'yı 2-1 mağlup etti.



Magdeburg'da oynanan final maçında Hollanda'nın kaptanlığını İngiltere'nin Arsenal takımında forma giyen Türk asıllı Oğuzhan Özyakup üstlendi. Hollanda, maçın 7. dakikasında Castaignos'un attığı golle öne geçti. 34'te Thy'ın kafa vuruşu maça beraberliği getirdi.



Uzatma dakikalarında rakibine oranla daha iyi bir futbol sergileyen Almanya 96'da Trinks'in frikikten attığı müthiş golle 2-1 öne geçti. Skoru koruyan Almanlar, Avrupa şampiyonu oldu.



Almanya daha önce 16 yaş altı olarak yapılan turnuvada Batı Almanya son olarak 1984 yılında şampiyon olmuştu.





