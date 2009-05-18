T24 LogoT24 Logo
Spor

Alman gençler şampiyon

18 Mayıs 2009 18:24


Almanya, kendi evinde yapılan Avrupa 17 yaş altı Şampiyonası'nda finalde uzatmada Hollanda'yı 2-1 yenerek kupaya uzandı


Almanya'da düzenlenen 17 yaş altı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda zafer evsahibinin oldu. Almanya, şampiyonanın finalinde uzatmada Hollanda'yı 2-1 mağlup etti.

Magdeburg'da oynanan final maçında Hollanda'nın kaptanlığını İngiltere'nin Arsenal takımında forma giyen Türk asıllı Oğuzhan Özyakup üstlendi. Hollanda, maçın 7. dakikasında Castaignos'un attığı golle öne geçti. 34'te Thy'ın kafa vuruşu maça beraberliği getirdi.

Uzatma dakikalarında rakibine oranla daha iyi bir futbol sergileyen Almanya 96'da Trinks'in frikikten attığı müthiş golle 2-1 öne geçti. Skoru koruyan Almanlar, Avrupa şampiyonu oldu.

Almanya daha önce 16 yaş altı olarak yapılan turnuvada Batı Almanya son olarak 1984 yılında şampiyon olmuştu.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24