Alman genç Kemer'deki 'zehir gecesi'ni anlattı

Liseli Alman gençler o gece iki şişe votka aldı, odaya çıkıp gizli gizli içmeye başladılar. Tadı bildik tattı. Sonra herkes odasına gitti. İkisi istifra etti, biri ise...



ntvmsnbc'nin haberine göre, Alman öğrenciler Kemer'e 22 Mart tarihinde, bir öğretmenleriyle beraber geldi. Tatilin ilk gününden itibaren çok içki içtikleri için, öğretmenleri 25 Mart’ta içki yasağı uygulamak istedi. Ancak öğrenciler bu yasağa uymadı ve bazı kaynaklara göre otelden, bazı kaynaklara göre yakın bir marketten votka aldı.

Gençlerden yedisi votkadan zehirlendi ve komaya girdi. Rafael Neca hemen o gece, ikisi ise özel ambulans-helikopter ile götürüldükleri Almanya'da yaşamlarını yitirdi.

Tadı normal alkolden farklı değildi



Focus dergisi internet sitesinde, olaydan kurtulan gençlerden biri ile yaptığı röportajı yayınladı. 18 yaşındaki Dustin K. zehirlenmelerine yol açan iki şişe votkayı, kola ile beraber bir garsondan, 25 Euro'ya aldıklarını söyledi:

"Yaptığımız karışımın tadı, normal alkolden farklı değildi. Hiçbirimizin aklına içki ile ilgili bir sorun olabileceği gelmedi. Odaya gidince, hemen yattımi o kadar kötüydüm ki nasıl uyuduğumu hatırlamıyorum. Gece ben ve oda arkadaşlarım istifra ettik. Daha sonra yatmaya devam ettim. Ertesi akşam, öğretmenimizin odaya girmesiyle kendime geldim. Rafael'in öldüğünü o zaman öğrendim."

Hiçbir şey göremiyordum



Daha sonra Dustin, diğer öğrencilerle beraber hastaneye gittiklerini anlattı:

"Hastanede de uyanamıyordum. Daha da fenalaşınca, bizi Antalya'ya götürdüler. Yoldayken görüntüler bozulmaya başladı. Dayanılmayacak derecede bir aydınlık oldu. Hiçbir şey görememeye başladım. Çok panikledim. Antalya'daki doktorlar ise ne olduğunu hemen anladılar. Burnumdan bir hortum sarkıtıldı ve yarım litre rakı verdiler."

Gençlere rakı verilmesinin sebebi ise metanol zehirlenmesinin normal alkol ile tedavi edilmesi.

Alman kamuoyu zehirlenmelerin nedenini, içkilerin nereden alındığını ve olayın sorumlularını merak ediyor. Olay Alman medyasında farklı senaryolarla yer buldu:

Zeit haberinde içki satan işletmecilerin gözaltına alındığını ve gençlerin içkiyi otelden temin ettiğini iddia etti ve numunelere yapılan testlerde metanole rastlandığına dikkat çekti.

Erken müdahale kurtarabilir miydi?



Spiegel dergisi, Türkiye'den ambulans-helikopter ile Almanya'ya getirilmiş olan gençlerin makineler yardımı ile nefes aldığına, Türkiye'de hayatını kaybeden gencin ise 20 saat odasında baygın vaziyette kaldığına dikkat çekti ve "Acaba daha erken müdahele onları kurtarabilir miydi?" diye sordu...



"Türkiye'de hayatını kaybeden Rafael Neca'nın avukatı, ölüm anının tam olarak belirlemenin çok kritik olduğunu söylüyor. Avukat Frank-Eckhard Brand'a göre, Rafael odasında bulunmadan kısa süre önce ölmüşse eğer, belki de kurtulmasına yardım edilebilirdi." Spiegel geziye katılan öğretmende, bütün odaları açabilen bir anahtar olduğunu da belirtti ve üçüncü kişilerin olaydaki sorumluluğunun araştırılmasını istedi.



Sorumlular bulunsun



Haber sitesi N24 ise çocuklarını kaybeden ailelerin, Almanya'da şikayette bulunduğunu ifade etti: "Aileler çocuklarının ölümünden kimin sorumlu olduğunu ve bunun engellenip engellenemeyeceğini bilmek istiyorlar. Çocukların zehirlenmesine neden olan alkolün nereden elde edildiği ise hala belli değil. Bazı haberlerde içkiyi yakındaki bir marketten aldıkları söylenirken, bazı haberlede oteldeki bir çalışandan satın aldıkları yazıyor."

Kaçağın nedeni yüksek vergiler



Bild gazetesi de konuyla ilgili haberinde, kaçak içkilerin nereden ve nasıl bulunmuş olacağı sorusunu gündeme taşıdı: "Türkiye'nin tatil bölgesinde, kaçak olarak satılan ve içine başka maddeler karıştırılmış içkiler sıklıkla satılıyor. İçki üreticileri sorunun fazlasıyla yüksek olan alkollü içki vergilerinden olduğunu söylüyor. Oteller çoğunlukla, hangi kaynaktan geldiğine bakmaksızın, ucuz içkiyi tercih ediyor."



Deutsche Welle, Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlattığını duyurdu:

Olay sonrası Alman öğrencilerin konakladığı otel ve çevresindeki işletmelerden 37 ayrı içki numunesi alınarak, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Antalya İl Kontrol Müdürlüğü'ne gönderildi. Burada yapılan analizlerde, içki numunelerinin birinde yüksek miktarda sahte içki üretiminde kullanılan metanol belirlendi. Bunun üzerine isimleri açıklanmayan beş otel yetkilisi, ifadeleri alınmak üzere savcılığa çağrıldı. Otelin yiyecek ve içecek müdürü ile satın alma müdürü olduğu bildirilen iki kişi, savcılık ifadelerinin ardından tutuklanmaları istemiyle sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklanırlarken, 3 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Yine Deutsche Welle'deki bir habere göre, Almanya'da hayatını yitiren gençlere Hamburg-Eppendorf Üniversite Kliniği’nde yapılan otopside, Rafael Neca’nın ölüm nedeninin “metil alkol yani metanol zehirlenmesi” olduğu belirtildi. Alman gencin kanında yüzde iki oranında metil alkol tespit edildiği ve bu zehirli maddenin yüzde 0,2 oranında bile öldürücü olabileceğine dikkat çekildi. Hamburg-Eppendorf Üniversite Kliniği Direktörü Klaus Püschel, metil alkol zehirlenmesinin belirtilerinin ancak birkaç saat içersinde ortaya çıktığına dikkat çekerken, “Erken teşhis edilebilseydi öğrenciler kurtarılabilirdi” açıklamasını yaptı.