Alman gazetesinden Türkçe başsağlığı

"Üzüntünüzü paylaşıyoruz" başlığı altında birinci sayfadan verilen haberde, Türkçe olarak da "Amsterdam'da hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz" ifadesi kullanıldı.Kazayla ilgili bilgilere yer verilen haberde, Almanya'da yaşayan Türklerin şoke oldukları, Almanların bu büyük acıyı paylaştığı kaydedildi.Alman gazetelerinin birçoğu kaza haberini birinci sayfadan duyururken, kazanın nedeni ile ilgili tahmin ve iddialara da yer verdiler.