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Dünya

Alman gazetesinden Türkçe başsağlığı

Alman gazetesi B.Z, THY uçağında hayatını kaybedenler için birinci sayfasından Türkçe olarak başsağlığı diledi

26 Şubat 2009 02:00

Alman gazetesi B.Z, THY'nin İstanbul-Amsterdam seferini yapan uçağının dün Hollanda'nın Schiphol havaalanındaki kazasında hayatını kaybedenler için birinci sayfasından Türkçe olarak başsağlığı diledi.

"Üzüntünüzü paylaşıyoruz" başlığı altında birinci sayfadan verilen haberde, Türkçe olarak da "Amsterdam'da hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz" ifadesi kullanıldı.

Kazayla ilgili bilgilere yer verilen haberde, Almanya'da yaşayan Türklerin şoke oldukları, Almanların bu büyük acıyı paylaştığı kaydedildi.



Alman gazetelerinin birçoğu kaza haberini birinci sayfadan duyururken, kazanın nedeni ile ilgili tahmin ve iddialara da yer verdiler.

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