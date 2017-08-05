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Dünya

Alman gazetesi Türkiye'yi AİHM'e şikâyet etti

Gazeteci Deniz Yücel kendisi de AİHM'e nisan ayında başvuru yapmıştı

05 Ağustos 2017 13:34

Türkiye’de tutuklu yargılanan Türk-Alman gazeteci Deniz Yücel’in Almanya’da çalıştığı WeltN24, Türkiye hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) şikâyette bulundu. Şikâyette Türkiye, Yücel’in ifade özgürlüğünü ihlal ettiği belirtildi.

GazeteDuvar'da  yer alan habere göre, Deniz Yücel’in muhabir olarak çalıştığı Die Welt gazetesini de bünyesinde barındıran yayıncı kuruluş WeltN24, Yücel’in tutukluluğunun ‘Türkiye’de yerinden muhabirlik yapmayı imkânsız kıldığını’ da savundu. WeltN24’ün genel müdürü Stephanie Caspar, AİHM’e yaptıkları şikâyetin Yücel’in serbest bırakılması yönünde önemli bir adım olduğunu söyledi. Caspar, “İfade özgürlüğünü, Deniz Yücel’i ve yayıncı kuruluşumuzu savunmak için bütün yasal yolları kullanacağız. Bir gazeteci sadece işini yaptığı için hapse atılırken kenarda durup izleyemezsiniz” dedi.

Şubat ayında gözaltına alınan ve hakkında terör suçlaması getirilen Yücel’in kendisi de AİHM’e nisan ayında başvuru yapmış, AİHM Türkiye’den savunma istemişti. 

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