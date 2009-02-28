Alman gazetesi: Sultan uslu basını sever

Gürsel KÖKSAL / FRANKFURT

İntikam hamlesi

Boykot çağrısı yaptı

Nedeni anlaşılıyor



Almanya’nın ciddi gazetelerinden Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), Doğan Yayın Holding’e yönelik vergi cezası ve gelişmeleri ’Türkiye Sultanı, uslu basını sever’ başlıklı haberde ele alarak, bunun basına karşı bir intikam hamlesi olduğunu yazdı. AB Komisyonu’nun Türkiye’deki basın özgürlüğünün tehlikede olduğuna dair raporuna ve Uluslararası Basın Enstitüsü’nün Erdoğan’ı kınadığına işaret edilen yazıda şu ifadeler yer aldı:Erdoğan özellikle Doğan Grubu’nun gazetelerini sevmiyor. Bir intikam hamlesi kokuları veren rekor ceza, AKP için şu anda çok uygun. Mart sonunda Türkiye’de yerel seçimler var ve eleştirel gazeteciler seçim sürecini rahatsız edebilir. Doğan Grubu’ndaki gazeteciler hükümetin hedefinin toplumu İslamlaştırma olduğunu yazıyor. Erdoğan da buna karşılık Doğan’ın ’fikir özgürlüğüyle, karalama ve yalan yazmayı karıştırdığı’nı iddia ediyor. Gerçekten de medyayla ilişkileri sözkonusu olduğunda Erdoğan hükümetinin ileri derecede karanlık bir dosyası var. Geçen yıllarda çok sayıda medya grubunun yıkılmasıyla önemli gazete ve televizyonlar AKP ile yakınlığı olan şirketlerce satın alındı ve o dönemden beri yayın çizgileriyle kuzu gibi oldular.Türkiye’nin ikinci büyük medya grubu Sabah-ATV’nin Başbakan’ın damadının genel müdür olduğu Çalık Grubu’nun eline geçti. Şimdi sıra Doğan Grubu’na gelmiş gibi görünüyor. Durum Doğan gazetelerinin Deniz Feneri’nin bağış yolsuzluğuna AKP’nin de bulaştığı yolunda yayın yapmaları üzerine iyice kötüleşti. Frankfurt Bölge Mahkemesi, derneğin Almanya’da toplanan bağışlardan 14.5 milyon Euro’nun Erdoğan’a yakın bir televizyon kanalına akıtıldığını karara bağlamıştı. Hürriyet gibi gazeteler bunu yayınlayınca Erdoğan, Doğan Grubu gazetelerine karşı boykot çağrısında bulundu. Bir konuşmasında ’onlara para vermeyin’ ve ’onları evinize sokmayın’ dedi.Yazı, Erdoğan’ın bir süre önce "Basın, Türkiye Cumhuriyeti’nin Başbakanı’ndan değil, başkalarından yana tavır alıyor" dediğine işaret edildikten sonra, şöyle sona eriyor: "Bunun neden olduğu anlaşılıyor."