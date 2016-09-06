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Dünya

Alman gazetesi: Merkel, Erdoğan'ın yanında 'sultanın huzuruna çıkmış suçlu vali' gibiydi

"Türk bayrakları, aynı zamanda şantajın da simgesi"

06 Eylül 2016 00:33

Almanya'da yayımlanan Die Welt gazetesi, Başbakan Angela Merkel'in, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında 'sultanın huzuruna çıkmış suçlu vali' gibi olduğunu yazdı.

Alman basını, Çin'deki G20 Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Almanya Başbakanı Merkel'e yoğun eleştiriler getirdi.

 

“Bayrak son anda konmuş gibiydi”

 

Erdoğan ile Merkel'in görüştüğü salonda bulunan büyük Türk bayraklarının yanında çok küçük bir Almanya bayrağı bulunduğunu yazan Die Welt, "Teoride görüşme, eşit seviyedeki iki NATO ülkesinin liderleri arasında. Ancak Merkel, Erdoğan'ın yanında sultanın huzuruna çıkmış suçlu bir vali gibi duruyordu. Küçük Almanya bayrağı da sanki son saniyede oraya koyulmuştu" ifadelerini kullandı.

 

“Belki de Merkel kafasındakileri daha kolay ifade etmiştir"

 

Gazete, Merkel’in bu şekilde düzenlenmiş bir salonu birtakım nedenlerle kabul etmiş olabileceğini ise şöyle aktardı: "Belki de böylece Erdoğan'a vize konusunda ekim ayında bir gelişme olmayacağını söylemek daha kolay olmuştur. Belki de Merkel şu sözleri daha rahat bir şekilde ifade etmiştir: Ya Alman vekillere İncirlik'e giriş izni verilir, ya da biz uçaklarımızı Kıbrıs Rum Kesimi'ne konuşlandırırız.

 

“Türk bayrakları aynı zamanda şantajın simgesi”

 

Die Welt, öte yandan, "Eğer Erdoğan, sığınmacı anlaşmasından vazgeçerse, Merkel'in siyasi geleceğini tayin edebilir. Zira, 2015 sonbaharındaki sığınmacı akınının tekrar yaşanmaması Ankara'nın elinde. İnsan büyüklüğündeki Türk bayrakları, aynı zamanda şantajın da simgesi" yorumunu yaptı. 

 

“Almanya’nın saygıyla ilgili kırmızı çizgisi var”

 

Haberde son olarak "Bazen dış politikada bu tür şeyler olabiliyor. Ancak Almanya'nın saygıyla ilgili kırmızı çizgisi var. Berlin, bir Türk ili değil ve bunu göstermek de Merkel'in görevlerinden biri" ifadelerine yer verildi.

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