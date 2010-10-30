-ALMAN GAZETESİ: HEPİMİZ BİRAZ TÜRKÜZ KÖLN (A.A) - 30.10.2010 - Almanya ve diğer bazı Avrupa ülkelerine M.Ö. 7000 yılında gelen çiftçilerin, Anadolu topraklarından geldiğinin bilimsel olarak ispatlandığı bildirildi. Alman "Kölner Express" gazetesi, "Hepimiz biraz Türküz" başlığıyla verdiği haberde, Mainz Üniversitesinden antropolog Prof. Dr. Joachim Burger'in Taş Devri döneminden kalan iskeletler üzerinde yaptığı araştırma sonucuna göre, o dönemin insanlarının Batı Anadolu'dan Avrupa'ya göç ettiğinin bilimsel olarak tespit edildiğini yazdı. Bölgeden o dönemde Avrupa'ya gelen insanların evcil hayvanları da beraberinde getirmiş ve yerleşik olan insanlarla çok az ilişki içinde bulunmuş olduğunu da ifade eden Burger, bu araştırmayı aslında bazı hayvanların Avrupa'ya nasıl geldiğini incelemek amacıyla yaptıklarını kaydetti.