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Dünya
Deutsche Welle

Alman gazetecilerden Cumhuriyet tepkisi

Cumhuriyet Gazetesi'ni hedef alan operasyona Alman gazeteciler de eleştirdi. Alman gazetecilik örgütleri, Alman hükümetinin girişimde bulunmasını istedi.

31 Ekim 2016 19:11

Alman Gazeteciler Sendikası (DJV), gözaltına alınan Cumhuriyet Gazetesi editörlerinin serbest bırakılması için Alman hükümetinin harekete geçmesini istedi.

DJV Yönetim Kurulu Başkanı Frank Überall, "Gazetecilerin gözaltına alınması Türkiye'deki son basın özgürlüğü kalıntılarının da kurutulmasına yönelik başka bir adımdır. Siyaset bunu sadece izleyemez” şeklinde konuştu.

Überall, "Cumhuriyet'i Gülen yanlısı bir basın kuruluşu olarak sınıflandırmada başarısız olununca, gazeteyi şimdi bu şekilde kapatmaya çalışıyorlar” dedi.

Temmuz ve ekim aylarında İstanbul'daki muhalif basın kuruluşlarını ziyaret eden Überall, "O zaman meslektaşlarımın çoğu ya işsizdi ya da hapishanedeydi” dedi.

Alman Gazeteciler Birliği (DJU) de gözaltıları eleştirdi. Ver.di sendikasında DJU'nun yöneticiliğini yapan Cornelia Haß, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir rota değişikliği beklenmiyor olsa da eleştirel basını susturmasıyla her defasında şaşırtıyor” dedi.

Haß, "AB ve Alman hükümetinin demokrasinin bu şekilde parçalanmasına karşı güçlü bir direniş göstermemesi tamamen anlaşılmaz” ifadelerini kullandı.

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nün Almanya Temlsilcisi Christian Mihr ise açıklamasında, Türkiye’deki olağanüstü halin basın özgürlüğü gibi temek hakları ortadan kaldırmaması gerektiğini söyledi. Mihr, “Türk hükümetinden tutuklu gazetecileri derhal serbest bırakmasını istiyoruz” dedi.

©Deutsche Welle Türkçe

dpa/BS/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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