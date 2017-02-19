Alman Gazeteciler Cemiyeti: Deniz Yücel serbest bırakılsın

Alman Gazeteciler Cemiyeti (DJV) 5 gün önce gözaltına alınana Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in serbest bırakılması gerektiğini söyledi.

Alman Gazeteciler Cemiyeti (DJV) Genel Başkanı Frank Überall, Evrensel’e yaptığı açıklamada, “Gazetecilik suç değildir. Deniz Yücel suçlu değil gazetecidir ve gazetecilikten başka da bir şey yapmamıştır. Bu nedenle derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Gözaltındayken hukuk devleti kuralları çerçevesinde kendisine davranılmalıdır” dedi.

Daha önce muhalif basına yönelik baskıları yerinde görmek için iki kez Türkiye’ye giden Überall, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Ziyaretlerim sırasında Erdoğan’ı eleştiren gazeteciler ve basının durumunu bizzat gördüm. Birçok gazete, televizyon ve radyo kanalı kapatıldı, gazeteciler susturuldu. Türkiyeli meslektaşlarımız bu şekilde susturulurken, Deniz Yücel’in gözaltına alınmasıyla yabancı basının da susturulmak istendiği anlaşılıyor. Bu nedenle Deniz Yücel’in gözaltına alınmasıyla basına yönelik baskılar konusunda yeni bir aşamaya geçilmiştir"

Überall, Deniz Yücel’in serbest bırakılması için girişimlerin yoğunlaştığını, kendisine ulaşan bilgilere göre konunun kapalı kapılar arkasında hükümetler düzeyinde de ele alındığını sözlerine ekleyerek, Türkiye’de basına ve gazetecilere yönelik baskıları yakından takip etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Sınır tanımayan gazeteciler: Deniz Yücel derhal serbest bırakılsın

Sınır Tanımayan Gazeteciler (ROG) Almanya Seksiyonu Başkanı Christian Mihr yaptığı açıklamada, hukuk devleti prensibi çerçevesinde Deniz Yücel’in durumun ele alınmasını isteyerek, “Gözaltına alınmasının asıl nedeni yaptığı eleştirel haberlerdir. Bu nedenle derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz” dedi.

Alman Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da, “Die Welt Türkiye muhabiri Deniz Yücel’in salı gününden beri İstanbul’da bir ceza soruşturması kapsamında polis tarafından gözaltına alındığı bilgisine sahibiz. Türk makamlarının yürüttüğü mevcut soruşturma sürecinde, özellikle Türkiye’de basın özgürlüğünün anayasa hukukuyla güvenceye alınmış olması bakımından, hukuk devleti kurallarına riayet edilmesini ve adil davranılmasını istiyoruz. Elbette Deniz Yücel’e destek olmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” denildi.