Alman Gazeteciler Birliği'nden sert tepki



Alman Gazeteciler Birliği (DJV) Başkanı Frank Überall, Türkiye Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın DW'de konuk olduğu Conflict Zone programının kayıtlarına Ankara'da Bakanlık tarafından el konulmasına ilişkin yaptığı açıklamada Türk makamlarından el konulan kayıtların bir an önce iade edilmesini talep etti.

5 Eylül 2016 tarihinde akşam üzeri Ankara'daki Bakanlık binasında yapılan söyleşinin kayıtlarına el konulmasını sert bir dille eleştiren Überall “Bu tıpkı sadece diktatörlüklerde görülen türden basın özgürlüğüne yapılan ağır bir saldırıdır” ifadelerini kullandı.

Alman Gazeteciler Birliği Başkanı Überall, Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın devreye girmesi gerektiğini belirtti.

Spor Bakanlığı'ndan açıklama

Diğer yandan Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç da konuya ilişkin yazılı bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada “Kayıtlara el konulduğu” ifadesinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Sunucu tarafından “maksadını aşan ifade ve ithamlar” üzerine röportajın yayınlanmamasının talep edildiği kaydedildi.

Bakan Çağatay’ın Twitter hesabından da paylaştığı basın açılaması tam olarak şöyle:

“Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Akif Çağatay Kılıç’ın uluslararası bir medya kuruluşu ile yaptığı röportajla ilgili “Kayıtlara el konulduğu” ifadesi gerçeği yansıtmadığı için aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek görülmüştür.

Bant kaydı olarak gerçekleştirilen röportaj sırasında sunucu tarafından “Maksadını aşan ifadeler ve ithamlar” kullanılması üzerine ilgili televizyon yetkililerine söz konusu röportajın yayınlanmaması talebimiz iletilmiştir. Talebimiz üzerine Röportajın yayınlanmamasıyla ilgili tasarrufumuz, söz konusu medya kuruluşunun yayın merkezi olan ülkede hassasiyetle uygulanmakta olan “Authorization/Yetkilendirme” kuralının yerine getirilmesidir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.“