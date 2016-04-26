Alman Gazeteciler Birliği kara listeyi sordu



Alman Gazeteciler Birliği (DJV) Başkanı Frank Überall, Almanya Dışişleri Bakanı Steinmeier'e yönelik bir açık mektup kaleme aldı. Mektupta Güneybatı Alman Radyo Televizyon Kurumu (SWR) muhabiri Volker Schwenck ile Bild gazetesi fotomuhabiri Giorgos Moutafis'in Türkiye'ye girişlerine "isimleri listede yer aldığı gerekçesiyle" izin verilmediğine değinildi.

Überall mektubunda Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın internet sayfasındaki "seyahat uyarıları" bölümünde yer alan “Kamuoyunda Türk devletine karşı siyasi açıklamalar yapılmaması tavsiye edilir“ ifadesine dikkat çekti. Überall, "bu tavsiyenin Türkiye'den kamu yayıncılığı ve 'canlı yayın' yapan gazetecilerin profesyonel açıklamaları için de geçerli olup olmadığını" sordu. DJV Başkanı Überall, “Seyahat uyarınız, olgusal olarak hemen hemen her zaman bir tür eleştiri biçimi içeren gazetecilik faaliyetlerine dolaylı bir ikaz içeriyor mu?“ sorusunu yöneltti.

'Kara listede kaç kişi var?'

Mektupta Türkiye makamlarının elinde bulunduğu belirtilen, ülkeye alınmayacak gazetecilerin isimlerinin yer aldığı "listenin" Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın bilgisi dahilinde olup olmadığı da soruldu. DJV Başkanı Überall, eğer Dışişleri'nin bilgisi dahilindeyse, listede kaç kişinin yer aldığını öğrenmek istediklerini belirtti, eğer değilse, Alman Dışişleri'nin bu belgeyi Türk makamlarından almak için çaba gösterip göstermeyeceğini sordu.

DJV Başkanı Frank Überall, Türkiye ile ilgili haber yapan kimi Alman gazetecilerin yazın tatil yapmak üzere Türkiye'ye gidememe endişesi taşıdığına da değindi. Überall mektubunda Dışişleri Bakanlığı'nın bu tür durumlarda özel seyahat eden (ve muhtemelen "listede" yer alan) gazetecilerin alıkonmasını ihtimal dışı bırakıp bırakmadığını sordu.

Yeşiller konuyu Federal Meclis'e taşıyor

Öte yandan Alman Yeşiller partisi, Türkiye’deki basın özgürlüğü ihlallerini ele almak üzere Federal Alman Meclisi'nde bir oturum düzenlenmesi için başvuruda bulundu.

Yeşiller Meclis Grup Başkanı Katrin Göring-Eckhardt Berlin'de yaptığı açıklamada hem Türk hem yabancı gazetecilerin Türkiye'de serbestçe çalışabilmesi gerektiğini söyledi. Göring-Eckhardt, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in cumartesi günü Türkiye'ye yaptığı ziyarette bu sorunu açık bir biçimde dile getirmediğini savundu.

Türkiye'deki yabancı gazetecilerle ilgili tutulan "kara listeyle" ilgili haberlere atıfta bulunan Göring-Eckhardt, ülkeye seyahat eden gazetecilerin "gözaltına alınma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu" vurguladı.

‘Basın özgürlüğü yüksek bir değer'

Yeşiller milletvekili Britta Haßelmann da "Türkiye'de ifade ve basın özgürlüğü sürekli daha da kısıtlanıyor" diye konuştu. "Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında edilen her eleştirel söz baskıyla sonuçlanabiliyor“ diyen Haßelmann, ifade ve basın özgürlüğünün "yüksek bir değer ve işler durumdaki her özgürlükçü demokrasi için vazgeçilmez bir önkoşul olduğunu" kaydetti.

Alman Gazeteciler Birliği (DJV) Yeşiller partisinin girişimini memnuniyetle karşıladığını duyurdu. DJV Başkanı Frank Überall "Eğer eleştirel ve bağımsız gazeteciler Türkiye'de engellemeye maruz kalmadan araştırma, fotoğraf çekme, kamera önünde demeç alma imkanını bulamıyorsa, o zaman bu Alman politikasından sorulur" diye konuştu.