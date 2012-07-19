Alman gazeteleri dijital devrime karşı önlem almaya hazırlanıyor

Günlük hayatta birçok şeyi değiştiren internet. Geleneksel kitle iletişim araçları üzerinde de etkili. Alman gazete yayıncıları dijital devrime karşı yakında önlem almaya hazırlanıyor.

Azalan reklam gelirleri nedeniyle sıkıntılı zamanlar geçiren Almanya'daki gazete yayıncıları iyi günlerin kokusunu almaya başladı. Alman Gazete Yayıncıları Birliği Başkanı Dietmar Wolff, "Branşımız hâlâ güçlü, gelecek gazetede" diyor. Tüm dünyada olduğu gibi Almanya'da da günlük gazeteler internetin yayılmasıyla birlikte yıllardır tirajlarının ve reklam gelirlerinin düşmesinden şikâyet ediyordu. Ancak internetin gazetelerin içeriğinden beslendiğine dikkat çeken Dietmar Wolff, yazılı basının geleceğinden umutlu. Wolff, "Gazete yayıncıları, yeni dijital medya kültürünün kazananı olabilmek için gerekli tüm koşullara sahip" diyor.

Wolff, içerik yaymak için internetin gazete yayıncıları açısından bir nimet olduğunu söylüyor. Rakamlar da onu doğruluyor. Yapılan bir araştırmaya göre, internet kullanıcılarının yüzde 39'u düzenli olarak bir gazetenin internet sitesini ziyaret ediyor. Bu ziyaretçilerin yüzde 62'sini de 14-29 yaş arası gençler oluşturuyor. Wolff, internetteki en kapsamlı içeriği gazetelerin sunduğunu belirtiyor. Ancak bir sitenin gerçekten ne şekilde düzenli olarak tıklandığını istatistiklerden anlamak oldukça zor. Ölçümler genellikle bir internet sitesini en az ayda bir kez ziyaret eden "unique user", yani "tekil kullanıcı" profili üzerinden yapılıyor. Farklı kullanıcı profilleri ise rakamlarla tespit edilemiyor.

Potansiyel büyük

İnternetteki bu büyük potansiyel de yayıncıları iştahlandırıyor. Yayıncılar bu nedenle de sundukları online hizmetleri yavaş yavaş ücretlendirmeyi planlıyor. Zira artık sadece reklamlardan elde edilen gelir yetmiyor. Alman Gazete Yayıncıları Birliği'nden Hans-Joachim Fuhrman, piyasada ücretlendirme konusunda fikir birliği oluştuğunu belirtiyor: "Bu branşın içinde yer alan bizler, online reklamların içeriklerin finansmanı için yeterli olmadığı konusunda görüş birliği içindeyiz. Bir tür ödeme modeline ihtiyacımız var. İnsanları içeriğe para ödemeye hazır hale getirmeliyiz. Ancak bu, şu an için oldukça zor."

Yayıncılar bazı hizmetlerini ücretlendirmeye başladı bile. Bundan birkaç yıl önce bazı gazetelerin ücretli akıllı telefon uygulamalarını denediğini ve büyük bir tepki ile karşılaştıklarını belirten Dietmar Wolff, durumun değişmeye başladığını savunuyor. Gazetelerin online için e-kağıt sistemi ile özel olarak tasarladıkları baskıların ilgi gördüğünü kaydeden Wolff, 2011'de bir önceki yıla kıyasla üçte bir oranında artış sağlandığını söylüyor. Tablet bilgisayarların yaygınlaşmasından bu yana ücretli uygulamalar hazırlayan yayıncılar bu nedenle umutlu.

Her üç Alman'dan ikisi günlük gazete okuyor

Alman yayıncılar, yıllardır internette ücretsiz içerik sağlayan rakiplerine karşı mücadele ediyor. Wolff, başlıca rakiplerinin reklam gelirleri ile yaşamayan kamu yayınları olduğunu belirtiyor. Almanya'daki gazete yayıncıları, rekabeti baltaladığı gerekçesiyle kamuya ait radyo ve televizyonların internet sitelerinde daha kısa haberlere yer vermesini istiyor. Kamu ve özel sektör yayıncılarının kendi aralarında uzlaşma sağlayamamaları nedeniyle konu mahkemeye taşınmıştı. Yargının bu konuda yakında bir karar vermesi bekleniyor.

Tirajları düşse de ve dijital yayınlara rağbet artsa da kağıttan "gerçek" gazete hâlâ Alman okuyucunun gözdesi. Alman Gazete Yayıncıları Birliği'nin verilerine göre, her üç Almandan ikisi ülkesinde ve dünyada neler olup bittiğini gerçek kağıda basılan günlük gazeteden okumayı tercih ediyor. (Deutsche Welle Türkçe)