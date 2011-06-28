-ALMAN FUTBOLCU WOLF ESKİŞEHİR'DE ESKİŞEHİR (A.A) - 27.06.2011 - Eskişehirspor'un transfer etmek istediği Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından FC Nürnberg'de forma giyen Andreas Wolf, Eskişehir'e geldi. Bugün eşiyle Atatürk Havalimanı'nda Eskişehirspor Sportif Direktörü Ümit Karan tarafından karşılanan Wolf, akşam saatlerinde kente geldi. Tesislere gelen Wolf, burada Teknik Direktör Bülent Uygun ile görüştü. Daha sonra tesisleri gezen ve futbolcularla tanışan Wolf, konakladığı otele geçti. Wolf, yarın Başkan Halil Ünal ile masaya oturacak. Wolf, anlaşma sağlandığı takdirde resmi sözleşmeye imza atacak.