Alman-Fransız Tugayı Mali yolcusu



Paris'te düzenlenen Almanya-Fransa Ortak Bakanlar Kurulu toplantısının gündem başlıkları arasında Mali'de ortak askeri misyon düzenlenmesi de yer aldı. Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, toplantı sonrasında yaptıkları açıklamalarda Mali misyonu için uzlaşmaya varıldığını açıkladılar.

Almanya ve Fransa liderleri, misyon kapsamında Mali'ye kaç asker gönderileceği konusuna değinmediler. 250 askerden oluşan bir birliğin gönderileceğine dair haberler yetkililer tarafından doğrulanmadı.

Muharip görev içermiyor

Alman-Fransız Tugayı'na bağlı askerlerin eğitim misyonu için önümüzdeki aylarda Mali'ye hareket etmesi bekleniyor. Muharip görev içermeyen misyona Alman Federal Meclisi'nin de onay vermesi gerekiyor.

François Hollande, Mali misyonu, "Almanya-Fransa ve Avrupa-Afrika arasındaki dostluğun ötesinde" sözleriyle tanımladı. Hollande, Mali'de güvenliğin yeniden tesis edilmesi gerektiğini vurguladı.

Merkel, "Mali Ordusunun eğitimi uzun soluklu bir misyon olacak. Alman-Fransız işbirliği bu misyonun üstesinden gelinmesinde yardımcı olacak" dedi.

Alman-Fransız Tugayı 1989'da kuruldu. 5 bin askeri kapsayan tugay, daha önce Bosna, Kosova ve Makedonya'da görev yaptı. Mali, tugayın Avrupa Birliği çerçevesindeki ilk görevi.

Almanya'nın askeri misyon sayısı artıyor

Almanya Savunma Bakanlığı, bir süre önce askeri eğitim faaliyetlerine destek vermek amacıyla Somali'ye asker gönderileceğini duyurmuştu.

Doğu Akdeniz'e yollanacak Alman askerleri Suriye'nin elindeki kimyasal silahların imhasıyla görevlendirilen gemilere destek verecek.

Orta Afrika Cumhuriyeti'ne de Alman askerlerinin gönderilmesi gündemde. Somali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ne asker gönderme planları, kamuoyunda tartışmaya yol açmıştı.