Alman Federal Meclisi'nde YPG tartışması

Alman Sol Parti Federal Meclis Grubu Başkan Yardımcısı Sevim Dağdelen, salı günü düzenlenen meclis oturumundaki davranışıyla tartışmaya yol açtı. Alman ordusunun IŞİD'e karşı mücadele misyonuna yönelik görüşmelerde, kürsüde YPG'nin bayrağını çıkaran Dağdelen, bayrağın Almanya'da yasaklı olmasını eleştirdi.

Sevim Dağdelen, IŞİD'e karşı yürütülen mücadelede, örgüte karşı en ön cephede savaşanların YPG birlikleri olduğuna dikkat çekerek, "Suriye'de ABD ile aynı saflarda IŞİD'e karşı savaşan YPG birlikleridir" dedi.

Dağdelen bu nedenle, YPG bayrağının yasaklanmasını savunan Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in tutumunun, "ikiyüzlüce" olduğunu ve bunun "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhafızlığını yapmak" anlamına geldiğini öne sürdü.

Sol Parti milletvekili Dağdelen kürsüde yaptığı konuşmada, "Alman ordusu IŞİD'e karşı bir savaş macerasına gönderilirken, yıllardır IŞİD'e karşı cesurca savaşanların Almanya'da bayraklarının yasaklanmasının saçma olduğunu" kaydetti. Dağdelen, YPG bayrağının Almanya'da yasaklanmasını, "rezalet" olarak tanımladı.

Gabriel: Başka bir ülke istiyor diye yasaklamadık

Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ise federal hükümetin Erdoğan’ın baskılarına boyun eğdiği yönündeki eleştirileri geri çevirdi. Gabriel, "Hiç kimse bu ülkede bir örgütü, başka bir ülkeden biri talep ediyor diye yasaklamadı" dedi.

Gabriel ve Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Alman ordusunun IŞİD'e karşı mücadele misyonunun üç ay daha uzatılmasından yana görüş bildirdi. Gabriel, "IŞİD'e ve geride bıraktıklarına karşı mücadeleyi bırakamayız" uyarısında bulundu. Almanya IŞİD'e karşı koalisyonda muharip güçler kullanmıyor. Alman misyonu keşif ve yakıt ikmali uçuşlarıyla sınırlı tutuluyor.

Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schäuble de kürsüdeki konuşması sırasında Dağdelen'i ikaz ederek, bayrağı çıkarmasının "parlamentoya yakışan bir davranış olmadığını" kaydetti.

YPG, ABD'nin desteklediği ve Kürt ile Arap birliklerinden oluşturulan Suriye Demokratik Güçleri içerisinde yer alıyor. Suriye Demokratik Güçleri, Rakka dahil birçok kentin IŞİD'den geri alınması için düzenlenen operasyonlara katıldı. YPG, Türk hükümeti tarafından PKK'nın Suriye'deki uzantısı olduğu gerekçesiyle terör örgütü olarak kabul ediliyor.