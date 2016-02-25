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Dünya
Deutsche Welle

Alman Federal Meclisi soykırım önergesini tartışıyor

Almanya Federal Meclisi, bugün Birinci Dünya Savaşı sırasında yüz binlerce Ermeni’nin katledilmesini tartışacak. Yeşiller, Ermenilerin katledilmesinin soykırım olarak nitelendirilmesini istiyor.

25 Şubat 2016 11:07


Yeşiller Partisi tarafından verilen önerge, Birinci Dünya Savaşı sırasında yüz binlerce Ermeni'nin katledilmesinin "soykırım" olarak nitelenmesini öngörüyor. Koalisyon partileri Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD), mülteciler konusundaki işbirliğini tehlikeye atmamak adına önergeye açık destek vermeyeceği belirtiliyor. Ermeni kaynaklarına göre katliamlar sırasında en az 1,5 milyon kişi hayatını kaybetti.

Meclis Başkanı Lammert'in geçen yıl yaptığı konuşma

Konu geçen yıl da Alman Meclisi'nin gündemine gelmişti. Birinci Dünya Savaşı sırasında yüz binlerce Ermeni'nin katledilmesinin ele alındığı oturumda konuşan Almanya Federal Meclisi Başkanı Norbert Lammert, "Dünya kamuoyunun gözleri önünde, Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşananlar soykırımdı. Bu, 20'nci yüzyılın son soykırımı olarak kalmadı" ifadelerini kullanmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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