Alman emniyetinden Türkiye uyarısı

Türkiye'de binlerce emniyet ve yargı mensubunun ihraç edilmesi Alman güvenlik birimlerinde ülkelerarası işbirliği konusunda endişeye yol açtı. Die Welt gazetesi, Alman Federal Emniyet Teşkilatı'nın (BKA) iki ülkeyi kapsayan soruşturmalarda zorluklar yaşanmaya başladığı uyarısında bulunduğunu yazdı.

Die Welt gazetesi haberini BKA'nın İstanbul'daki Alman Konsolosluğu’nda görevli bir uzmanın iç yazışmasına dayandırdı.

Haberde, Almanya'da yürütülen soruşturmalara yönelik önemli bilgilerin Türk makamlarından sadece "istisnai durumlarda” alınabildiği belirtildi. Uzmanın bilgi paylaşımında zorluk çekilmesine gerekçe olarak 15 Temmuz'da başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişimi sonrasında binlerce emniyet ve yargı mensubunun ihraç edilmiş olmasını gösterdiği aktarıldı.

Yazışmadan alıntı yapan gazete emniyet ve yargı çalışanlarının uzmanlıklarının kaybedildiğini ve muhtemelen yeni atamalar ve düzenlemelerle yeniden durumun denkleştirilemeyeceği görüşünün hakim olduğuna yer verdi.

Alman emniyeti Türkiye ile bağlantısı bulunan organize suçlar ve Türkiye'yi transit ülke olarak kullanan cihatçılara yönelik birçok soruşturma yürütüyor. BKA'nın verilerine göre 2015 yılında Türkiye ile ilişkili olan organize suç çetelerine yönelik 50 soruşturma yürütüldüğü, 841 Türk'ün şüpheli konumunda olduğu bildirildi.

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dpa/GA/HS