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Dünya
Deutsche Welle

Alman emniyetinden terör uyarısı

Alman emniyeti, çatışma bölgelerinden dönen radikal İslamcının Batı ülkelerinde saldırı düzenleyebilecekleri uyarısında bulundu. Suriye ve Irak'a Almanya'dan 870 İslamcının gitmişti.

04 Kasım 2016 14:56

Federal Alman Emniyet Müdürlüğü, IŞİD'in son zamanlarda aldığı askeri yenilgilerin Batı ülkelerindeki terör saldırısı tehlikesini artırdığı uyarısında bulundu. Neue Osnabrücker Zeitung gazetesinin emniyetten aldığı bilgilere dayandırdığı haberinde, "IŞİD'in Batı ülkelerinde ‘medyatik' saldırılar düzenleyerek itibar kazanmaya çalışabileceği ve IŞİD militanlarının Avrupa'ya dönmekte oldukları" belirtildi.

Federal Emniyet Müdürlüğü'nün verilerine göre, terör milisini desteklemek üzere Suriye ve Irak'a giden 870 radikal İslamcının üçte bir kadarı Almanya'ya döndü. Dönenlerden bazıları hakkında tahkikat başlatılırken Anayasayı Koruma Teşkilatı da tehlikeli olarak sınıflandırılan militanları izlemeye aldı.

IŞİD cazibesini kaybediyor

Federal Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasında Almanya'dan ayrılan İslamcı sayısındaki düşüşe sınır kontrollerinin arttırılmasının ve yenilgiye uğrayarak toprak kaybeden IŞİD'in cazibesini kaybetmesinin neden olduğu belirtildi.

Berlin'de dün IŞİD bağlantılı olduğu tahmin edilen bir terör zanlısı gözaltına alınmıştı. Emniyet çevrelerinden yapılan açıklamada zanlının yakında terör eylemi yapmayı planladığı belirtildi.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/KNA/AG/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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