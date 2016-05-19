Alman emniyetinden Şampiyona uyarısı



Alman Bild gazetesinde yer alan habere göre, Almanya Federal Emniyet Teşkitatı radikal İslamcıların Fransa'daki Avrupa Futbol Şampiyonası final turnuvası sırasında saldırı düzenleyebilecekleri uyarısında bulundu.

Federal Emniyet'in uyarısında, aralarında Almanya'nın da bulunduğu "Haçlı ülkelerinin" takımlarını hedef alacak saldırıların büyük sembolik etki yapacağına yer veriliyor.

Radikal İslamcıların özellikle Fransa'ya odaklanmalarına, Fransa'nın Kuzey Afrika'daki sömürgecilik geçmişi ve Mali'deki askeri operasyonla Suriye ve Irak'taki IŞİD ile mücadeleye katılmasının gerekçe gösterildiği uyarıda teröristlerin yüksek can kaybına yol açacak ve medyatik etki yapacak ‘yumuşak hedefleri' seçebilecekleri belirtiliyor.

Alman Emniyet Teşkilatı saldırıların organize ya da fanatik bireyler tarafından düzenlenebileceğine de uyarısında yer veriyor. Avrupa Futbol Şampiyonası, 10 Haziran – 10 Temmuz tarihleri arasında oynanacak.