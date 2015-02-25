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Ekonomi
Deutsche Welle

Alman ekonomisinin altın yılı

Federal Almanya İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Almanya ekonomisi özel şirketler ve tüketicilerin harcamaları sayesinde 2014 yılında önemli büyüme kaydetti.

25 Şubat 2015 12:52


Şirketler ve tüketici Alman ekonomisine 2014 yılının sonu itibariyle kayda değer biçimde ivme kazandırdı. Federal İstatistik Kurumu’nun Salı günü yaptığı açıklamaya göre özel şirketlerin yatırımlarıyla ve tüketim harcamaları Gayrisafi Yurtiçi Hâsıla’yı (GSYİH) Ekim - Aralık ayları arasında bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,7 oranında artırdı. 2014 baharında ekonomi cüzi daralma geçirmiş, yaz aylarında da yüzde 0,1 oranında büyüyebilmişti. Canlanma sayesinde devlet üç yılda harcadığından çok daha fazlasını elde ederek 18 milyar Euro fazla verdi. Milli gelirin bu süre içinde yüzde 0,6 oranında artması ve bütçe fazlasının 12 milyar Euro olması beklenmekteydi.

Son iki yılda devlet bütçesi milli gelirin yüzde 0,1 oranında fazla verdi. Doğu ve Batı Almanyaların birleşmesinden sonra yalnızca 2000 yılında daha iyi bir rakama ulaşılmıştı. Bu fazlaya, UMTS mobil haberleşme lisanslarının satışından bir kereye mahsus elde edilen gelir sayesinde ulaşılmıştı. Alman ekonomisi şimdi ise ekonomik bakımdan faal nüfusun 43 milyona çıkması ve canlanmaya bağlı olarak ücretlerin artması sayesinde büyüyor. Hazine ve sosyal sigortalar vergi ve aidat artışı sayesinde fazla verdi. Federal devlet bütçesindeki fazla 11,4 Milyar Euro’ya yükseldi.

Büyümenin itici gücü, yatırımlar ve ihracat

Ekonomik sıçramada tüketim harcamalarının hissedilir oranda artması etkili oldu. 2014 yılında tüketim harcamaları yüzde 0,8, özel sektörün yatırımları ise yüzde 0,4 oranında arttı. İnşaatçılıkta yüzde 2,12’lik artış kaydedildi. Bavyera Eyalet Bankası’ndan ekonomist Stefan Kipar’a göre bu rakamlar içinde bulunduğumuz yıl için oldukça avantajlı bir başlangıca işaret ediyor. Kipar, 2015 yılı büyüme oranının yüzde 1,7 ila yüzde 2’yi bulabileceğini söylüyor.

Metal ve elektro branşlarında çalışan 3,7 milyon kişiye yüzde 3,4 oranında ücret zammı yapılmış olması da tüketim harcamalarındaki artışın süreceğini gösteriyor.
Ekonomik canlanmada dış ticarete de önemli pay düşüyor. İhracat yüzde 1,3 ile, yüzde 1’de kalan ithalattan daha hızlı büyüyor. Bütün bu olumlu faktörler sayesinde, 2013 yılını yüzde 0,1’lik büyümeyle kapatan Almanya geçen yıl büyüme oranını yüzde 1,6’ya çıkarmış oldu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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