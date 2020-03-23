Alman ekonomisini kurtarmak için 750 milyar Euro'luk paket

Alman hükümeti, yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle tehdit altında bulunan ekonomiyi ayakta tutmak için toplam 750 milyar Euro değerinde bir kurtarma paketi açıkladı.

Maliye Bakanı Olaf Scholz ile Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, Pazartesi günü ortak bir basın toplantısı düzenledi. "Bu paket, çok sayıda önlemi içeren çok büyük bir paket" diye konuşan Scholz, Koronavirüs salgınının etkisini bastırmak için Berlin'in "neyi varsa" ortaya koyduğunu söyledi. Scholz, ülkedeki yoğun bakım ünitelerindeki yatak sayısını da iki katına çıkaracaklarını kaydetti.

"Şirketlerimizi koruyacağız"

Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya, bu çerçevede 2013'ten bu yana ilk kez borçlanacak. 156 milyar Euro'luk ek bütçe, bu borç üzerinden finanse edilecek.

Alman hükümeti, Koronavirüs pandemisinin ekonomiyi resesyona sürüklemesini bekliyor. Maliye Bakanı Scholz, bütçe planlarının, Alman Gayri Safi Yurt İçi Hasılasının (GSYİH) bu yıl yaklaşık yüzde 5 azalacağı varsayımı üzerinden yapıldığını kaydetti.

Ekonomi Bakanı Altmaier ise, hükümetin şirketlere en hızlı biçimde destek sunmak istediğini belirtti. Altmaier, Berlin'in firmaları, kriz süresince istenmeyen şirket devirlerine karşı korumaya hazır olduğunu ifade etti. Altmaier, "Hatanız olmasın, şirketlerimizi ve işlerimizi korumakta kararlıyız" diye konuştu.

Pakette neler var?

Almanya'da kabine, ekonomik istikrar fonunu öngören yasa tasarısını Pazartesi gününün erken saatlerinde geçirdi. Tasarı Çarşamba günü federal meclis (Bundestag), Cuma günü de Eyalet Temsilcileri Meclisi'nde (Bundesrat) oylanarak yürürlüğe girecek.

Paket, şirketlerde 100 milyar Euroya kadar hisse alınmasına olanak sağlayacak. Bu şekilde şirketlerin yabancılar tarafından devralınması engellenmek isteniyor.

Paket ayrıca Alman kamu kalkınma bankası KfW'ye, zor durumdaki şirketlere toplam 100 milyar Euro'luk kredi fonu ayırıyor. Hükümet, KfW'ye 200 milyar Euroyu yönetme yetkisi verecek.

Bu da bu yıl borcun 356 milyar Euroya kadar çıkabileceği anlamına geliyor. Bunu şirketlerin yardım paketinden ne ölçüde yararlanacağı belirleyecek. 356 milyar Euro'luk borç, Alman GSYİH'inin yaklaşık yüzde 10'una denk gelecek.

Diğer yandan istikrar fonu, borçlarını ödeyememe riski altında bulunan şirketler için 400 milyar Euro değerinde kredi öngörüyor.

Kapsamlı paket çerçevesinde küçük firmalar ve sanatçı ve bakıcılar gibi serbest çalışanlar korunuyor. Bu meslek grubuna mensup kişiler, 15 bin Euroya kadar doğrudan yardım alabilecek. Ayrıca ev sahipleri, Koronavirüs krizi nedeniyle kirasını ödeyemeyecek kiracıları evden çıkaramayacak.

Sanayicilerden övgü

Alman Sanayicileri Birliği (BDI), hükümetin kurtarma paketini memnuniyetle karşıladı. BDI Genel Müdürü Joachim Lang, "Çok sayıda şirket hayati tehlike altında. Federal hükümetin vakit kaybetmemesi iyi bir geişme" diye konuştu.

Kriz süresince geçen her günün önemli olduğunu kaydeden Lang, "Ekonominin şu anda likiditeye ihtiyacı var" dedi. Lang, „Bu şartlar altında devletin müdahale imkanları, şirketler iflastan kurtarılabildikleri sürece kabul edilebilir" diye konuştu.

Münih merkezli Ekonomik Araştırmalar Merkezi'nin (ifo) raporuna göre, Koronavirüs krizinin Almanya'ya maliyeti yarım trilyon Eurodan fazla olacak. Alman ekonomistlere göre salgın, istihdam piyasalarını da olumsuz etkileyecek. Salgın nedeniyle bir milyondan fazla kişinin işini kaybetmesi bekleniyor.