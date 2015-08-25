Alman ekonomisi yüzde 0,4 büyüdü



Federal İstatistik Dairesi'nin açıkladığı verilere göre, büyüme yılın ilk çeyreğine kıyasla yüzde 0,4, bir önceki yılın aynı dönemine göre de yüzde 1,6'yı buldu.

Büyümede dış ticaret fazlası etkili oldu. İhracat artışı, yılın ikinci çeyreğinde Almanya'nın büyüme hızını olumlu etkiledi. Mal ve hizmet ihracatı bu yılın ilk çeyreğine kıyasla yüzde 2,2 artış kaydetti. İthalatın artış oranı ise yüzde 0,8'de kaldı.

Hane halkı tüketim harcamalarında artış yüzde 0,2 ile sınırlı kalırken, kamu harcamaları yılın ilk çeyreğine göre yüzde 0,3 arttı.

Yatırım harcamalarında bir önceki çeyreğe kıyasla gerileme kaydedildi. Yatırım harcamalarındaki azalma oranı yüzde 0,4 olarak belirlendi.

'Büyüme hızı geniş bir tabana oturdu'

Nordea yatırım fonunun baş iktisatçısı Holger Sandte, daha önce yaptığı bir açıklamada, "büyüme hızının yüksek olmamakla birlikte geniş bir tabana oturduğuna" dikkat çekmişti. Sandte, Avrupa'da durgunluk devam ettiği ve genç sanayi ülkelerinin büyüme hızı azaldığı sürece Alman ekonomisinin daha yüksek büyüme hızı yakalamasının beklenemeyeceğini belirtmişti.

'Büyüme sürecek'

Lampe bankası analiz uzmanı Alexander Krüger de büyümenin istikrar kazandığını ve süreceğini söylemişti. Uzman, şimdilik daha fazlasının beklenemeyecek olmasının dünya ekonomisindeki durgunlukla ilgili olduğunu vurgulamıştı. Almanya hükümeti bu ve önümüzdeki yıl ekonominin yüzde 1,8 oranında büyüyeceğini tahmin ediyor. 2014 yılında Almanya'nın ekonomik büyüme hızı yüzde 1,6 olmuştu.

İlkbahar aylarındaki büyük grevlere rağmen Almanya ekonomik bakımdan yılın ilk yarısını Fransa'dan iyi geçirdi. Yılın başlarında yüzde 0,7'lik büyüme hızına erişen Fransa ilkbaharda durgunluğa sürüklendi.