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Ekonomi
Deutsche Welle

Alman ekonomisi yüzde 0,1 büyüdü

Alman ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,1 büyüdü. Uzmanlara göre böylece resesyon kılpayı atlatılmış oldu.

25 Kasım 2014 13:32


Federal İstatistik Dairesi'nin açıkladığı verilere göre, büyümede hane halkı tüketim ve kamu harcamaları artış oranı etkili oldu.

Temmuz – eylül ayları arasında hane halkı tüketim harcamaları artış oranı geçen yıla kıyasla yüzde 0,7'ye ulaştı. Kamu harcamalarında oran yüzde 0,6'yı buldu.

Dış ticaret, Alman ekonomisinin büyümesinde etkili bir başka faktör oldu. Mal ve hizmet ihracatı bu yılın ikinci çeyreğine kıyasla yüzde 1,9 artış kaydetti. İthalatın artış oranı ise yüzde 1,7'de kaldı.

Buna karşılık yatırım harcamalarında bir önceki çeyreğe kıyasla gerileme kaydedildi. Makine ve teçhizat yatırımları yüzde 2,3, inşaat harcamaları ise yüzde 0,3 geriledi.

Uzmanlara göre, Alman ekonomisi bu büyüme oranıyla resesyonu kılpayı atlatmış oldu. İkinci çeyrekte Gayrısafi Milli Hasıla (GSMH) yüzde 0,1 gerilemişti. Gerileme trendinin devam etmesi, resesyon başlangıcı anlamına gelecekti. GSMH, geçen yılın üçüncü çeyreğine kıyasla yüzde 1,2 artış gösterdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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AlmanDairesiGayrısafi Milli HasılaDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH

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