Alman ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,2 küçüldü. Bu oran 2008'deki küresel krizden beri en sert küçülme oranı oldu.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Alman ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,2 küçüldü. Almanya 1990'daki birleşmeden sonra yalnızca bir çeyrekte yüzde bundan daha fazla küçülmüştü.

Bugün açıklanan resmi istatistikler ihracat, tüketim ve yatırımlardaki küçülmeyi yansıtıyor. Ekonomistler ikinci çeyrek için daha sert bir küçülme bekliyor.

Mart ortası ilan edilen Koronavirüs önlemleri, ilk çeyrekten çok ikinci çeyrekte etkisini gösterdi.