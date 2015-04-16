Alman ekonomisi 'uçuyor'



Almanya'nın önde gelen ekonomistleri tarafından hazırlanan İlkbahar Tahmin Raporu'nda Alman ekonomisi için iyimser beklentilere yer verildi.

Raporda, dünya genelindeki risklere rağmen Alman ekonomisinin 2015 - 2016 yıllarında güçlü bir şekilde canlanacağı ve girişimcilerin ucuz petrol, tüketim artışı ve ucuzlayan euro nedeniyle ihracattaki yükselişten fayda sağlayacağı belirtildi.

Büyüme tahmini de arttı

Raporda, 2015 için ekonomik büyüme tahmini de yüzde 1,2'den 2,1'e yükseltildi.

Ekonomik araştırmalar enstitüsü Ifo'nun konjonktür uzmanı Timo Wallmerschaeuser, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında "Ucuz petrol Almanlara tüketim için daha fazla para sağlıyor, ucuz euro da ihracatı yükseltiyor" değerlendirmesinde yaptı.

Ekonomistlerin Alman hükümeti için hazırladığı İlkbahar Tahmin Raporu'nda önümüzdeki yıl milli gelirin de yüzde 1,8 oranında artacağı belirtildi. Özel tüketimin de canlanmayı olumlu etkilediğine dikkat çeken ekonomistler, enerji fiyatlarının düşmesi ve gelirin artması ile birlikte daha fazla harcama yapıldığını kaydetti.

Hükümete öneri

Ekonomistler hükümete de tavsiyelerde bulundu. Devlet gelirlerinde milyarları bulan fazlalık olacağını belirten uzmanlar, düşük ve orta gelirliler üzerindeki yükün azaltılması için vergi kolaylıkları sağlanmasını önerdi.

Almanya'da işsizlik rakamlarının bu yıl yüzde 6,7'den 6,3'e, 2016 yılında da 5,9'a gerileceyeceği tahmin edildi.