Alman ekonomisi ihracat sayesinde büyüyor



İhracat artışı yılın ikinci çeyreğinde Almanya'nın büyüme hızını olumlu etkiledi. Federal İstatistik Kurumu'nun tahmini verilerine göre Almanya'nın Gayrı Safi Yurtiçi Hasılası (GSYH) nisan – haziran döneminde bir önceki üç aya göre yüzde 0,4 oranında arttı. İktisatçılar yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,3 olan büyüme hızının haziran sonunda yüzde 0,5'i bulmasını beklemekteydiler.

Ekonomik canlanmada öncelikle ihracatın artması rol oynadı. Euro'nun diğer paralar karşısında ucuzlamasının ihracatın ithalattan daha fazla artmasına yaradığını belirten istatistik uzmanları, özel tüketim harcamalarıyla devletin cari harcamalarının da artış trendinde olduğunu ifade ediyorlar. İç talebin artmasında ekonomik bakımdan faal nüfusun rekor düzeye çıkması, düşük enflasyon ve azalan işsizlik etkili oldu. Büyümeyi frenleyen faktörlerin başında ise brüt sermaye yatırımlarındaki durgunluk geliyor. İnşaat yatırımları yılın ilk üç aylık dönemine göre azalma gösterdi. Bunda kış mevsiminin ılık geçmesi nedeniyle birçok projenin yaza kalmadan tamamlanmış olması rol oynadı.

Düşük ama istikrarlı büyüme

Nordea yatırım fonunun baş iktisatçısı Holger Sandte Reuters ajansının bir sorusu üzerine, ‘büyüme hızının yüksek olmamakla birlikte geniş bir tabana oturduğunu' söyledi. Sandte, Avrupa'da durgunluk devam ettiği ve genç sanayi ülkelerinin büyüme hızı azaldığı sürece Alman ekonomisinin daha yüksek büyüme hızı yakalamasının beklenemeyeceğini belirtti. Lampe bankası analiz uzmanı Alexander Krüger de büyümenin istikrar kazandığını ve süreceğini söyledi. Lampe şimdilik daha fazlasının beklenemeyecek olmasının dünya ekonomisindeki durgunlukla ilgili olduğunu vurguladı. Almanya hükümeti bu ve önümüzdeki yıl ekonominin yüzde 1,8 oranında büyüyeceğini tahmin ediyor. 2014 yılında Almanya'nın ekonomik büyüme hızı yüzde 1,6 olmuştu.

İlkbahar'daki büyük grevlere rağmen Almanya ekonomik bakımdan yılın ilk yarısını Fransa'dan iyi geçirdi. Yılın başlarında yüzde 0,7'lik büyüme hızına erişen Fransa ilkbaharda durgunluğa sürüklendi. Yunanistan ekonomisinin yüzde 0,8 oranında büyüme kaydetmiş olması ise turizm sezonunun bereketli geçmesine bağlanıyor.